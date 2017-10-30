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Экономика «уперлась» в потолок

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  • 30.10.2017, 8:43
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Курс рубля может рухнуть в одночасье.

Экономика Беларуси нестабильна из-за низкой конкурентоспособности продукции предприятий. Это не позволяет снижать ставший обременительным для экономики внешний долг и приводит к необходимости новых заимствований для его рефинансирования.

Таким мнением в интервью Thinktanks.by поделился эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Дмитрий Крук.

Причина «роста» импорта – недостаточная конкурентоспособность белорусских товаров

«Экономический «рост» уперся в потолок. Повышение доходов и стимулирование экономической активности оказывает большее стимулирующее воздействие на спрос на импортные товары, а не на отечественные. В связи с тем, что при увеличении доходов импорт растет опережающими темпами, технически он становится барьером для роста выпуска. Но причиной того, что импорт «растет», в конечном счете является недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции», - сообщил Дмитрий Крук. Он добавил, что быстрое восстановление импорта в текущем году – это следствие только того, что и потребители, и белорусские бизнесы по многим позициям отдают приоритет импортным товарам.

Рост импорта не только ограничивает рост выпуска, но и создает другие риски – он может привести к новым дисбалансам во внешней торговле и нестабильности на валютном рынке.

«Если не будет благоприятной конъюнктуры, которая позволила бы обеспечить опережающий рост экспорта, рост импорта со временем приведет к давлению на обменный курс. Спрос на валютном рынке начнет увеличиваться, валюта станет более дорогой, и как следствие импорт тоже станет более дорогим», - считает эксперт.

Административное ограничение импорта маловероятно

Дмитрий Крук сомневается, что белорусские власти пойдут на административные меры, направленные на сокращение импорта: «Вряд ли можно ожидать директивных мер по ограничению импорта в ближайшей перспективе. Ограничить импорт не так просто, особенно учитывая участие Беларуси в Таможенном союзе».

В частности, эксперт отметил, что «для влияния на потребительский импорт практически нет инструментов. А если говорить о специфических категориях товаров, над которыми у государства есть прямой контроль, то здесь все инструменты уже задействованы, и вряд ли можно найти что-то новое.

В инвестиционном импорте новшества также маловероятны. На решения частных фирм об импорте инвестиционных товаров государство практически не может влиять. Если импортные инвестиционные товары закупают госпредприятия, то обычно это происходит в ситуации, когда такой импорт является безальтернативным, поскольку осуществляется либо под связанные кредиты, либо из-за того, что нет отечественных альтернатив».

Если на экспортных рынках не будет благоприятной конъюнктуры, начнется давление на курс рубля

В 2015-2016 годах экспорт в натуральном выражении рос, а импорт сокращался или стагнировал, и благодаря этому состояние белорусского торгового баланса существенно улучшилось. «Но этот задел, который мы получили за счет хорошей конъюнктуры на мировых рынках, близок к исчерпанию. В случае, если на экспортных рынках не будет происходить благоприятных событий, можно ожидать, что в скором времени начнется давление на курс белорусского рубля», - считает Дмитрий Крук.

В целом ситуация во внешней торговле не сильно обнадеживает: при продолжающемся росте стоимостных объемов экспорта в последние два квартала рост его физического объема остается очень скромным. Помимо этого, рост экспорта в физическом выражении во многом был достигнут за счет торговли калийными удобрениями, цены и спрос на которые сильно зависят от ситуации на мировых рынках. Роста экспорта за счет появления новых конкурентоспособных товаров стране явно не хватает, и вряд ли его можно ожидать в обозримом будущем.

Рефинансирование старых кредитов будет требоваться постоянно

Эксперты не раз говорили о том, что ощутимый рост конкурентоспособности недостижим без проведения структурных реформ. До тех пор, пока статус-кво будет сохраняться, ограниченный и нестабильный рост экономики не позволят Беларуси рассчитаться с внешней задолженностью.

На данный момент ситуация с долгом далека от критической. Как отметил Дмитрий Крук, «сегодня Беларуси нужны деньги в первую очередь на погашение старых долгов, потребность в формировании новой задолженности не очень велика». Летом этого года МВФ приостановил переговоры с нашей страной о предоставлении кредита из-за отсутствия в стране явной поддержки реформ. Однако, по словам эксперта, в течение ближайшего года страна сможет рассчитываться с задолженностью благодаря недавнему выпуску евробондов, а также за счет кредитов со стороны России и ЕврАзЭС. К тому же, в связи с тем, что длительное время население продавало валюту, сформировалась неплохая ситуация с золотовалютными резервами.

«Критической необходимости во внешнем финансировании сегодня нет. Но пока не видно и перспектив снижения уровня долговой обремененности. Есть такое выражение - вырасти из долга. Это происходит, когда экономический рост позволяет рассчитываться с долгами. Если экономика будет расти слабо, вырасти из долга будет очень сложно. Рефинансирование старых кредитов будет требоваться постоянно. С большой долей вероятности можно предположить, что в конце 2018 года мы снова столкнемся с проблемой выплаты долгов, и снова придется искать деньги для рефинансирования задолженности», - считает Дмитрий Крук.


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