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Белорусский «оружейный барон» упустил крупный контракт с Иорданией?

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  • 30.10.2017, 8:52
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Как компания «Тетраэдр» зарабатывает на модернизации советского вооружения.

В конце прошлого года появилась информация, что частная белорусская компания «Тетраэдр» предложила Вооруженным силам Иордании модернизировать парк зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса», и что иорданские военные изучают его, пишет «Завтра твоей страны».

В конце прошлого года появилась информация, что частная белорусская компания «Тетраэдр» предложила Вооруженным силам Иордании модернизировать парк зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса», и что иорданские военные изучают его.

52 мобильные пусковые установки ЗРК «Оса» (по классификации НАТО SA-8 Gesko) в составе четырех зенитных ракетных бригад состоят на вооружении этой ближневосточной страны с 1982 года.

По сообщению авторитетного ресурса Jane`s Defense Weekly, иорданцам была предложена аналогичная программа модернизации, которую «Тетраэдр» выполнил для вооруженных сил Азербайджана в 2008-2011годах, — по 2 млн долларов за пусковую установку. То есть, в совокупности возможный контракт оценивался в свыше 100 млн долларов.

Однако на прошлой неделе этот же ресурс сообщил, что иорданские военные снимают с вооружения советские «Осы» в рамках реорганизации вооруженных сил. На сайте ВС Иордании размещено предложение о продаже 52 комплексов.

Со ссылкой на свои источники Jane`s Defense Weekly написал, что пять стран и компаний уже выразили заинтересованность в их приобретении. Среди них фигурируют Чехия, Польша, Украина и американские компании.

Этот источник также рассказал, что военные, действительно, рассматривали возможность заключения контракта с Беларусью на модернизацию «Ос», но отказались от сотрудничества, поскольку не смогли найти необходимый объем средств.

Компания «Тетраэдр», которую в 2001году создал выпускник Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища войск ПВО и Военной инженерной радиотехнической академии ПВО имени маршала Л.А. Говорова Андрей Ваховский, специализируется на разработке и производстве радиоэлектронных систем вооружения, программ и аппаратов для систем управления радиолокационными и радиоэлектронными системами, а также на модернизации зенитных ракетных систем. Она обеспечивает армии Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и некоторых других стран радиолокационным оборудованием и модернизируемыми «Печорами», «Осами», «Стрелами» и «Стилетами».

В прошлом году «Тетраэдр» также подписал меморандум с индийской компании Electronics Corporation of India Limited (ECIL). Он предполагал кооперацию по модернизации систем электронной безопасности армии Индии, включая организацию производства высокотехнологического оборонного оборудования.


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