Гадание на нефти 2 30.10.2017, 8:58

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Лев Марголин

Молиться на нефть да включать печатный станок – вот и весь нехитрый экономический арсенал белорусских властей.

Мировые цены на нефть продолжают расти. Нефть марки Brent в конце минувшей недели добавила в цене 1,84% и торговалась на уровне 60,39 доллара за баррель. Это рекорд после 2015 года.

Как рост цен на «черное золото» скажется на Беларуси и кому прежде всего принесет выгоду — об этом экономист Лев Марголин рассказал «Завтра твоей страны»:

— Все зависит от того, насколько устойчива будет эта тенденция, или хотя бы удастся ли нефти закрепиться на этой позиции. Если это будет достаточно длительный период, то следом подтянутся цены и на нефтепродукты, и тогда Беларусь сможет иметь дополнительную прибыль. Если же это будут просто непродолжительные колебания, то мы просто не успеем использовать этот момент. Для Беларуси, как для не нефтепроизводящей страны, интересны длительные тенденции – что ожидать через полгода-год, а не дневные или недельные.

— Кому сегодня более всего выгоден рост на нефть?

— России. Это единственная страна, которая по-прежнему молится на нефть. Уже практически все арабские нефтедобывающие государства заявили, что эпоха нефти заканчивается и надо приноравливаться к новым временам. Уже даже Саудовская Аравия, самое консервативное государство, заявляет о строительстве городов, где люди будут заниматься не нефтедобычей, а высокими технологиями. А Россию волнуют только два вопроса – цена на нефть и чтобы эту страну боялись окружающие.

— Какие факторы влияют на цены на нефть?

— И запасы, накопленные в США, и ситуация с Венесуэлой, Ливией, Ираном, то есть, это достаточно многокомпонентная игра. Вот вроде бы снижаются запасы в Соединенных Штатах, и можно ожидать спрос и рост цены, а вдруг оказывается, то спрос не растет одновременно со снижением запасов. Сложность ситуации в том, что ее невозможно просчитать.

— Насколько быстро белорусская экономика способна реагировать на мировые тренды и изменения?

— В случае подорожания или удешевления нефти ее переработка остается для нас решающим фактором. Здесь мы ни на что не влияем. В нашей не реформированной экономике мы вынуждены просто принимать ситуацию такой, какая она есть, поскольку от нас ничего не зависит. И сказать, что у нас предпринимаются какие-то шаги, чтобы снизить зависимость от природных ископаемых и их переработки, а это касается и нефти, и калийных удобрений, нельзя.

— Отразится ли рост цен на нефть на курсе белорусского рубля? Например, в последние дни курс евро резко снизился к доллару на этом фоне.

— В паре доллар-евро действительно много зависит от цены на нефть. Что касается белорусского рубля, то мы привязаны к корзине валют. А стоимость белорусского рубля к корзине валют больше зависит не от цены на нефть, а от того, что делают белорусские власти в настоящее время – печатают они деньги или нет, если повышают зарплату бюджетникам, то насколько обосновано это повышение, есть ли для этого резервы в бюджете. Вот от чего зависит курс белорусского рубля.