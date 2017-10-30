В Куропатах почтили память белорусских поэтов 30.10.2017, 9:24

На акцию «Ночь расстрелянных поэтов» пришло более ста человек.

80 лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, произошли массовые расстрелы белорусской элиты. За одну ночь с 29 на 30 октября 1937 НКВД расстреляно более сотни белорусских деятелей культуры разных национальностей. В их числе были Тодор Кляшторный, Михась Зарецкий, Мойша Кульбак, Алесь Дудар, Изи Харик, Анатоль Вольный, Михась Чарот, Юлий Тавбин, Платон Головач и др.

В ночь с 29 по 30 октября десятки белорусов читали в Куропатах стихи репрессированных в сталинские времена поэтов.

Сотни свечей около сотен крестов, а на самой горе люди в режиме нон-стоп читали стихи и пели под гитару. Впервые в Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов» в память об убитых в 1937 г. Тогда ночь с 29 на 30 октября стала кульминацией расстрелов, когда только в Минске было загублено 102 жизни, пишет nn.by.

Несмотря на ливневый дождь, в Куропатах по инициативе Дмитрия и Анастасии Дашкевич и Эдуарда Пальчиса собралось около ста человек. Среди прочих, здесь были литераторы Владимир Орлов, Андрей Ходанович и Владимир Некляев, бизнесмен Павел Берегович, барды Анатолий Иващенко и Олег Мизула. Дипломатический корпус представлять посол Польши Конрад Павлик.

Присутствующим раздавали дождевики и кофе. В бочках жгли дрова, чтобы люди могли греться. За порядком следили несколько пар милиционеров.

Всего советы репрессировали около 600 тысяч жителей Беларуси. Около 200 тысяч из них погибли. Как и гитлеровский, сталинский режим уничтожал элиты подконтрольных народов, чтобы подавить их способность к сопротивлению. Репрессии в Беларуси были особенно масштабными, ведь наша страна граничила с европейскими, а значит, считалась потенциально способной к восстанию и отделению.