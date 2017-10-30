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Трамп рассказал, почему он не курит и не пьет

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  • 30.10.2017, 9:26
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У президента США был брат Фред, значительно старше его.

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он отказался от употребления алкоголя и табака, сообщает телеканал CNN.

«У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: «Не пей, не пей». Он был значительно старше, и я слушал его, и уважал его», — сказал Трамп.

Он отметил, что прислушался к совету брата и решил не прикасаться к алкоголю и табаку.

Фред Трамп — один из братьев американского президента. Он страдал от алкоголизма большую часть своей жизни и умер в 1981 году в возрасте 43 лет.


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