Ураган «Герварт» выбросил на берег танкер с топливом 30.10.2017, 9:42

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Фото: Reuters

Стихия бушует сразу в пяти странах ЕС: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше.

Шесть человек погибли из-за обрушившегося на центральную Европу урагана «Герварт». Стихия бушует сразу в пяти странах: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше, сообщает euroradio.fm.

В Чехии и Польше из-за непогоды без электроэнергии оказались тысячи человек. Частично прервано железнодорожное сообщение. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn сообщили, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах.

Точное число погибших пока неизвестно. В Польше, Чехии и Германии жертвами урагана стали как минимум по два человека. На севере Польши погиб водитель автомобиля, который врезался в упавшее на проезжую часть дерево. Еще один человек погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. Пассажир, ехавший с ним, госпитализирован.

В Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Точное количество пострадавших не сообщается.

В Берлине введен режим чрезвычайной ситуации. На один из немецких островов выбросило 225-метровый танкер Glory Amsterdam. На его борту находится 1,8 тысяч тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива. Проводится спасательная операция — для поиска утечек горючего задействован самолет.