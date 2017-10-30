закрыть
30 октября 2017, понедельник, 12:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Однажды в Сибири я целый день поднимался на гору, чтобы насладиться видом»

  • 30.10.2017, 9:52
  • 1,170

Неугомонный 74-летний житель Слонима недавно был в Африке, а весной собирается в Албанию.

74-летний Людвиг Кухтин, посвятивший 40 лет жизни преподаванию, недавно был в Африке, весной собирается в Албанию. А пока пенсионер пригласил журналистов gs.by к себе и рассказал, почему не хочет жить в городе. Какое место ученики и автомобили занимают в его жизни? Почему, имея автомобиль, он 30 лет ходил на работу пешком? Как часто путешествует, где берет на это деньги и ради чего однажды в Сибири целый день поднимался на гору?

Район Лобазовка упирается в лес. Именно в этом лесу стоит дачный поселок, где живет Людвиг Алексеевич. Дом №39 довольно своеобразен. Каждый забитый гвоздь, посаженный куст — дело рук самого хозяина и его фантазии. При входе на воротах висят фигуры голов индейца и будды, а во дворе уже 20 лет стоит авторская скамейка. Неподалеку приданое тещи — сечкарня 1882 года выпуска. Все владения обсажены цветами и кустами, которые очень любит хозяин и выращивает для того, чтобы дарить женщинам. Стены дома покрыты росписью из бабочек и рыбок, а баня увешана вырезанными из дерева листочками.

В саду пропасть скворечников и кормушек для птиц, а в беседке висит старая шапка, чтобы синицам зимой было где погреться. Сам хозяин признается, что в лесу никогда не пройдет мимо извилистого дерева, кривого корня или даже кости.

Обстановка двора и самого жилища в полной мере подтверждают его слова. На стенах в доме висят крылья птиц, рога козы соседствуют с кедровыми шишками, другую композицию составляют засушенные головы щук, старый рыбацкий спиннинг и первые бамбуковые удочки. В комнате на втором этаже под потолком сушатся травы, шторы в дверном проеме сделаны из стволов деревьев, дымоход расписан под березу, а ковер заменяет кабанья шкура.

— Все это я очень люблю. Все сделано мной и моими руками. Это моя жизнь, моя память. Мне нравится природа, нравится лес. В городе есть квартира, но мы с женой там фактически не жили. Когда жены не стало, я полностью перебрался сюда. Город — это всего лишь город, а это место мне дорого по-особенному.

— Вы 40 лет преподавали автодело. Почему решили связать свою жизнь с этим и не жалеете ли о таком выборе?

— Ну, просто так сложилось. Начиная примерно с 62-го года я с автомобилем не расставался. Из армии пришел уже как специалист со вторым классом и устроился работать в УПК инструктором по вождению автомобилей. Но, попав под сокращение, несколько лет проработал на рентгеновской установке. А после построили 10-ю школу, и директор пригласил меня преподавать автодело. С тех пор всю жизнь и учил людей водить автомобиль — и ни разу не пожалел. Я очень любил всех своих учеников, и они всегда относились ко мне с уважением. До сих пор помню всех, кого учил. И уверен, они меня тоже.

— На работу на автомобиле добирались?

— Нет. Я 30 лет независимо от погоды на работу ходил пешком. Просто потому, что мне нравится ходить. А на автомобиле я в основном путешествовал.

— Как часто Вы путешествуете, где побывали и откуда брали на это средства?

— У меня с самого детства был неугомонный характер. Я вот на дерево залезу, и того, что я видел, мне всегда было мало. Хотелось большего. Первое мое дальнее путешествие — это прохождение практики в Казахстане. Мне тогда было 16 лет. Потом призвали в армию в Туркмению. Как-то меня там прикомандировали сопровождать испытателей старых «Запорожцев», и я целый месяц путешествовал с ними по Азии. После армии вернулся в Слоним и с того времени каждый год начал куда-то плыть, лететь, ехать. Все отпускные тратил только на путешествия. Не нарушил этой традиции и когда женился. Невозможно перечислить все места, где я побывал.

— Сейчас, в век современных технологий, почти везде можно побывать виртуально. Признаете ли Вы такой способ путешествия?

— Я думаю, что настоящие впечатления можно получить, только увидев все собственными глазами и прикоснувшись собственными руками. Однажды в Сибири я целый день поднимался на гору, чтобы просто сверху полюбоваться видом на озеро Байкал. Переночевал там и весь следующий день потратил на спуск. Эти ощущения ничто не заменит.

Людвиг Алексеевич считает, что прожил годы не зря, гордится тем, что никогда не падал духом и не собирается останавливаться, пока кровь течет по венам. Теперь путешествует за деньги, скопленные во время работы, и планирует весной побывать в Албании. Кроме путешествий, Людвиг Алексеевич очень любит цирк, рыбалку и своих учеников.

— Я всех их поздравляю с Днем автомобилиста. Всех помню, люблю и жду в гости. Пусть хоть все придут — всех приму.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии