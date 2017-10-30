«Однажды в Сибири я целый день поднимался на гору, чтобы насладиться видом» 30.10.2017, 9:52

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Неугомонный 74-летний житель Слонима недавно был в Африке, а весной собирается в Албанию.

74-летний Людвиг Кухтин, посвятивший 40 лет жизни преподаванию, недавно был в Африке, весной собирается в Албанию. А пока пенсионер пригласил журналистов gs.by к себе и рассказал, почему не хочет жить в городе. Какое место ученики и автомобили занимают в его жизни? Почему, имея автомобиль, он 30 лет ходил на работу пешком? Как часто путешествует, где берет на это деньги и ради чего однажды в Сибири целый день поднимался на гору?

Район Лобазовка упирается в лес. Именно в этом лесу стоит дачный поселок, где живет Людвиг Алексеевич. Дом №39 довольно своеобразен. Каждый забитый гвоздь, посаженный куст — дело рук самого хозяина и его фантазии. При входе на воротах висят фигуры голов индейца и будды, а во дворе уже 20 лет стоит авторская скамейка. Неподалеку приданое тещи — сечкарня 1882 года выпуска. Все владения обсажены цветами и кустами, которые очень любит хозяин и выращивает для того, чтобы дарить женщинам. Стены дома покрыты росписью из бабочек и рыбок, а баня увешана вырезанными из дерева листочками.

В саду пропасть скворечников и кормушек для птиц, а в беседке висит старая шапка, чтобы синицам зимой было где погреться. Сам хозяин признается, что в лесу никогда не пройдет мимо извилистого дерева, кривого корня или даже кости.

Обстановка двора и самого жилища в полной мере подтверждают его слова. На стенах в доме висят крылья птиц, рога козы соседствуют с кедровыми шишками, другую композицию составляют засушенные головы щук, старый рыбацкий спиннинг и первые бамбуковые удочки. В комнате на втором этаже под потолком сушатся травы, шторы в дверном проеме сделаны из стволов деревьев, дымоход расписан под березу, а ковер заменяет кабанья шкура.

— Все это я очень люблю. Все сделано мной и моими руками. Это моя жизнь, моя память. Мне нравится природа, нравится лес. В городе есть квартира, но мы с женой там фактически не жили. Когда жены не стало, я полностью перебрался сюда. Город — это всего лишь город, а это место мне дорого по-особенному.

— Вы 40 лет преподавали автодело. Почему решили связать свою жизнь с этим и не жалеете ли о таком выборе?

— Ну, просто так сложилось. Начиная примерно с 62-го года я с автомобилем не расставался. Из армии пришел уже как специалист со вторым классом и устроился работать в УПК инструктором по вождению автомобилей. Но, попав под сокращение, несколько лет проработал на рентгеновской установке. А после построили 10-ю школу, и директор пригласил меня преподавать автодело. С тех пор всю жизнь и учил людей водить автомобиль — и ни разу не пожалел. Я очень любил всех своих учеников, и они всегда относились ко мне с уважением. До сих пор помню всех, кого учил. И уверен, они меня тоже.

— На работу на автомобиле добирались?

— Нет. Я 30 лет независимо от погоды на работу ходил пешком. Просто потому, что мне нравится ходить. А на автомобиле я в основном путешествовал.

— Как часто Вы путешествуете, где побывали и откуда брали на это средства?

— У меня с самого детства был неугомонный характер. Я вот на дерево залезу, и того, что я видел, мне всегда было мало. Хотелось большего. Первое мое дальнее путешествие — это прохождение практики в Казахстане. Мне тогда было 16 лет. Потом призвали в армию в Туркмению. Как-то меня там прикомандировали сопровождать испытателей старых «Запорожцев», и я целый месяц путешествовал с ними по Азии. После армии вернулся в Слоним и с того времени каждый год начал куда-то плыть, лететь, ехать. Все отпускные тратил только на путешествия. Не нарушил этой традиции и когда женился. Невозможно перечислить все места, где я побывал.

— Сейчас, в век современных технологий, почти везде можно побывать виртуально. Признаете ли Вы такой способ путешествия?

— Я думаю, что настоящие впечатления можно получить, только увидев все собственными глазами и прикоснувшись собственными руками. Однажды в Сибири я целый день поднимался на гору, чтобы просто сверху полюбоваться видом на озеро Байкал. Переночевал там и весь следующий день потратил на спуск. Эти ощущения ничто не заменит.

Людвиг Алексеевич считает, что прожил годы не зря, гордится тем, что никогда не падал духом и не собирается останавливаться, пока кровь течет по венам. Теперь путешествует за деньги, скопленные во время работы, и планирует весной побывать в Албании. Кроме путешествий, Людвиг Алексеевич очень любит цирк, рыбалку и своих учеников.

— Я всех их поздравляю с Днем автомобилиста. Всех помню, люблю и жду в гости. Пусть хоть все придут — всех приму.