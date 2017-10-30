98 назад был опубликован гимн БНР 2 30.10.2017, 9:59

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Стихотворение Макара Кравцова известно также под названием «Ваярскі марш».

30 октября 1919 года в газете «Беларусь» было опубликовано стихотворение Макара Кравцова «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», которое было положено на музыку и стал гимном БНР.

Стихотворение Макара Кравцова, известное также под названием «Ваярскі марш», вне раз вдохновляло белорусских музыкантов: всем известен вариант песни «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», записанный для проекта «Я нарадзіўся тут».