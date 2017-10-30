Был официантом, а сейчас на «ты» со звездами: история успеха белоруса в США 1 30.10.2017, 10:07

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Николай живет в Лос-Анджелесе и трудится в одной из лучших звукозаписывающих студий города.

«Когда я увидел, что вот стоит Джастин Тимберлейк со своей семьей и здесь же пишется, я понял, что нахожусь в правильном месте», — говорит Николай и подходит к стене с фотографиями. «Здесь мы размещаем альбомы артистов, которые попали в топ-40, — продолжает он. — Вот Daft Punk, The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, скоро должны прийти Maroon 5».

Николай живет в Лос-Анджелесе и трудится в одной из лучших звукозаписывающих студий города. О том, как работает студия и как это все начиналось, смотрите в видеорепортаже onliner.by.