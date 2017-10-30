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Каталонцы Франции предложили убежище Пучдемону и его соратникам

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  • 30.10.2017, 10:16
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Карлес Пучдемон

Политикам готовы выделить виллу и 30 квартир.

Несмотря на то, что в Париже безоговорочно осудили провозглашение Каталонией независимости, политики во французском регионе Окситания, граничащем с Испанией, высказываются в более умеренном ключе. А местные активисты-каталонцы даже предложили убежище отстраненному от власти Карлесу Пучдемону и членам его правительства, сообщает rfi.fr.

Каталонское «правительство в изгнании» во Франции?

Многие ассоциируют Каталонию с Испанией, однако во Франции есть собственная Каталония — Северная. Это часть департамента Восточные Пиренеи недалеко от испанской границы. Административный центр департамента — Перпиньян — город в 40 километрах от Испании. Многие здесь говорят на каталанском языке и с пристальным вниманием следят за событиями у южных соседей.

Именно в Восточных Пиренеях тайно напечатали миллионы бюллетеней для референдума о независимости Каталонии после того, как центральное правительство конфисковало у Барселоны заготовленные бланки.

Две французские каталонские ассоциации — «Комитет за самоопределение Северной Каталонии» (Comité pour l’autodétermination de la Catalogne Nord) и Unitat Сatalana («Каталонское единство») — уже приготовились принять у себя отстраненного от власти главу Женералитата Карлеса Пучдемона и членов его правительства, если те решатся бежать, спасаясь от преследований и возможного тюремного заключения.

Глава «Комитета за самоопределение Северной Каталонии» Робер Касановас готов предоставить в распоряжение Пучдемона и его семьи свою виллу площадью в 400 квадратных метров в городе Теза.

Глава Unitat Сatalana Жом Рур в интервью L’Obs рассказал, что кроме виллы в Тезе активисты готовы предоставить отстраненному каталонскому руководству около 30 квартир недалеко от Перпиньяна. И напомнил, что Франция уже принимала у себя каталонских руководителей, бежавших от диктатуры Франко.

Как пишет L’Obs контакты между северными и южными каталонцами участились с 2014 года, когда французские активисты выступили с идеей референдума о самоопределении. В августе этого года представители Unitat Сatalana и «Комитета за самоопределение Северной Каталонии», а также два местных депутата встречались с Карлесом Пучдемоном в Жироне. По словам Робера Касановаса, на этой встрече обсуждался вопрос потенциального убежища для каталонского руководства.

Французы и каталонцы

Французских и испанских каталонцев многое объединяет, но в Северной Каталонии не стремятся к независимости, говорит в интервью Le Figaro Франсуа Кальве, сенатор из Восточных Пиренеев. «Мы французы и не требуем отделения. Быть каталонцем — значит быть привязанным к этой земле, к этим традициям. К сардане (национальному танцу), к песням, языку, пейзажам, романским и барочным церквям», — объясняет политик.

На прошлых парламентских выборах региональное движение «Да Каталонии» (Oui au Pays Catalan) набрало около 4% голосов. Раньше каталонские партии набирали и того меньше. Эта партия требует широкой автономии и особого статуса для французской Каталонии.

Глава «Комитета за самоопределение» Робер Касановас признает, что сторонники независимости французской Каталонии в меньшинстве. Но на фоне событий в Испании они настроены оптимистично. «Сегодня обратного хода уже нет», — отметил он в интервью телеканалу France 3. По его словам, cначала Россия, а за ней и другие страны могут признать независимость Каталонии.

Вальс и диалог

Другие региональные политики высказываются в более умеренном ключе. Глава граничащего с Испанией региона Окситания Кароль Дельга, например, призывает Мадрид и Барселону к диалогу, указывает на «историческую ответственность господ Рахоя и Пучдемона» и напоминает об особых связях французского региона с испанской Каталонией.

Мэр французского города Перпиньян Жан-Марк Пюжоль считает, что в переговорах между Мадридом и Барселоной необходим посредник. И в качестве такого посредника он предлагает бывшего премьер-министра Франции Манюэля Вальса, который родом из Барселоны. Вальс, кстати, высказал поддержку Мадриду и осудил попытку «переворота» со стороны каталонских сепаратистов.

Луи Алио депутат Нацфронта от Восточных Пиренеев и гражданский муж Марин Ле Пен, указывает на ошибки Мадрида, которые привели к кризису. По его словам, из-за действий испанского правительства движения за автономию, а потом за независимость, стали играть все более и более важную роль. «Сегодня они (власти Испании), к сожалению, пожинают горькие плоды своей собственной политики», — говорит Луи Алио. При этом он отмечает, что далеко не все каталонцы являются сторонниками независимости.


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