Фотофакт: На eBay продают вертолет Лукашенко

Фотофакт: На eBay продают вертолет Лукашенко2
- 30.10.2017, 10:26
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Десять самых необычных «белорусских» лотов на известном интернет-аукционе.
Если вы введете в поисковую строку интернет-аукциона eBay слово «belarus», вас могут ждать самые неожиданные сюрпризы: от брошюр и проспектов Минского тракторного завода, до коллекции бутылочных крышек от белорусского пива образца 1990-х.
Порой предлагаемый товар имеет к Belarus весьма условное отношение.
«Салідарасць» предлагает вашему вниманию десятку необычных «белорусских» лотов.
Фото «президента Шушкевича» с автографом.
Фото вертолета Лукашенко. В описании к лоту указано, что серия снимков Ми-8 храниться в архиве газеты «Во славу Родины» (актуальное название издания Минобороны – «Белорусская военная газета»).
В 2010 «Народная газета» опубликовала расследование о том, как россияне вывозят центнерами с территории Беларуси осколки метеоритов. Судя по количеству лотов под названием «meteorite BRAHIN Pallasite», та статья актуальна до сих пор
В камуфляжную форму российской полиции «одели» белорусский ОМОН. Впрочем, среди лотов нетрудно найти не только «белорусский» «Камыш», ни и «украинский»
Свежая, но уже легендарная этикетка лидского.
Минский оперный театр легким движением клавиатуры превращается, превращается в… Брестскую крепость-герой.
Поздравление от Машерова с Первомаем. За $ 245.
Участнику парада тоже нужны деньги.
Дорогой сахарок.