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Фотофакт: На eBay продают вертолет Лукашенко

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  • 30.10.2017, 10:26
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Десять самых необычных «белорусских» лотов на известном интернет-аукционе.

Если вы введете в поисковую строку интернет-аукциона eBay слово «belarus», вас могут ждать самые неожиданные сюрпризы: от брошюр и проспектов Минского тракторного завода, до коллекции бутылочных крышек от белорусского пива образца 1990-х.

Порой предлагаемый товар имеет к Belarus весьма условное отношение.

«Салідарасць» предлагает вашему вниманию десятку необычных «белорусских» лотов.

Фото «президента Шушкевича» с автографом.

Фото вертолета Лукашенко. В описании к лоту указано, что серия снимков Ми-8 храниться в архиве газеты «Во славу Родины» (актуальное название издания Минобороны – «Белорусская военная газета»).

В 2010 «Народная газета» опубликовала расследование о том, как россияне вывозят центнерами с территории Беларуси осколки метеоритов. Судя по количеству лотов под названием «meteorite BRAHIN Pallasite», та статья актуальна до сих пор

В камуфляжную форму российской полиции «одели» белорусский ОМОН. Впрочем, среди лотов нетрудно найти не только «белорусский» «Камыш», ни и «украинский»

Свежая, но уже легендарная этикетка лидского.

Минский оперный театр легким движением клавиатуры превращается, превращается в… Брестскую крепость-герой.

Поздравление от Машерова с Первомаем. За $ 245.

Участнику парада тоже нужны деньги.

Дорогой сахарок.


Мнение

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