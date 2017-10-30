Топузидис: Молчать, бояться!

Павел Топузидис

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Почему не складываются «отношения» бизнеса с властью.

У бизнеса есть страх перед проверяющими органами. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал бизнесмен и заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства, один из главных «кошельков Лукашенко» Павел Топузидис, сообщает БелТА.

«А этот страх есть. Этот страх заставляет людей писать лишние бумаги. Но необходимо просто поднять головы, смотреть друг на друга и не бояться, - сказал Павел Топузидис. - Любой орган, который контролирует деятельность предприятия, должен понимать и подходить к его работе не с точки зрения «вы что-то нарушили и вас надо наказать», а с точки зрения – «почему это происходит, что помешало работе».

«Любые законы или положения, которые принимаются государством должны направляться и направляются на Совет для рассмотрения и для замечаний. И очень важно, чтобы эти замечания были услышаны, - отметил бизнесмен. - Мы можем пригласить любого государственного чиновника на наш Совет. Задача - сделать так, чтобы не просто донести свой взгляд на какую-то проблему, но и довести ее до решения». «Мы в Совете намерены делать так, чтобы принятые нами решения могли быть обязательными. Хочется, чтобы люди поверили в то, что мы можем сегодня по-новому попробовать поднять вопросы бизнеса и тогда чего-то достигнуть», - подытожил Павел Топузидис.

Первое заседание Совета по развитию предпринимательства впервые в обновленном составе собиралось 24 октября. Площадкой для встречи стал Совет Министров, в будущем совет намерен проводить заседания и в регионах. В составе совета 26 человек. Среди них известные в стране бизнесмены, представители госучреждений, руководители бизнес-объединений. Павел Топузидис, к примеру, возглавляет «Табак-инвест».