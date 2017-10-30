Потрясающий фоторепортаж с «Ночи поэтов» в Куропатах 1 30.10.2017, 10:49

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Стихи репрессированных белорусских поэтов прочитали более 100 человек.

80 лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, произошли массовые расстрелы белорусской элиты. За одну ночь с 29 на 30 октября 1937 НКВД расстреляно более сотни белорусских деятелей культуры разных национальностей. В их числе были Тодор Кляшторный, Михась Зарецкий, Мойша Кульбак, Алесь Дудар, Изи Харик, Анатоль Вольный, Михась Чарот, Юлий Тавбин, Платон Головач и др.

В ночь с 29 по 30 октября белорусы читали в Куропатах стихи репрессированных в сталинские времена поэтов.

Несмотря на ливневый дождь, в Куропатах собралось около ста человек. Среди прочих, здесь были литераторы Владимир Орлов, Андрей Ходанович и Владимир Некляев, бизнесмен Павел Берегович, барды Анатолий Иващенко и Олег Мизула. Дипломатический корпус представлять посол Польши Конрад Павлик.

«Радыё Свабода» опубликовало потрясающий фоторепортаж с «Ночи расстрелянных поэтов» в Куропатах.