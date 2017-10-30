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Комбат спецназа из АТО: Донбасс вернем через 10 лет

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  • 30.10.2017, 10:57
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Боевой украинский командир озвучил прогноз по Донбассу и Крыму.

Стрелять на Донбассе могут прекратить уже в ближайшие месяцы, но война в Украине завершится, когда государство вернет оккупированные сейчас территории. Вернуть Донбасс возможно за 10 лет, аннексированный Крым - за 25. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал Вячеслав Власенко (позывной "Филин") - командир 46 отдельного батальона спецназначения Вооруженных сил Украины "Донбасс-Украина".

- При каком условии завершится война в Украине

- Я часто ставлю такой вопрос (о признаке того, что война в Украине завершилась, - "Апостроф"). И чаще всего слышу в ответ: война закончится, когда на Донбассе перестанут стрелять друг в друга. Но нет, это не конец войны. Война закончится, когда мы восстановим нашу территориальную целостность, вернем себе свою землю.

По этому поводу много есть сложных вопросов. Прежде всего - готовы ли мы военным путем вернуть свою территорию? Лично я - готов. Батальон "Донбасс-Украина" - готов. Но давайте сейчас выйдем на любую улицу Киева и спросим у тысячи мужчин (не женщин, а именно мужчин): готовы ли они погибнуть? Ответ мы знаем, правда? Или давайте остановим тысячу машин, особенно тех, у которых марки подороже, - их владельцы готовы отдать жизнь там, на фронте? Нет...

...Мы врага остановили. А война закончится, когда стране-агрессору, которая начала эту войну, станет невыгодно с нами воевать. Свою территорию мы вернем тогда, когда для России эта территория станет обузой, когда она перестанет представлять, как они часто говорят, национальный интерес для Российской Федерации.

А эти условия как раз сейчас и создаются. Это экономическое давление, когда они теряют больше, чем получают. Это политические решения, которые принимаются у нас в стране... Войну затащили в такую замороженную стадию. И я думаю, что стрелять перестанут к концу этого года. (Почему так думаю? - "Апостроф") Вещий сон у меня был...

- Когда Украина вернет оккупированные территории?

- Когда мы вернем свои земли? Донбасс, думаю, лет через десять. Крым - через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь.

Фото: EPA/UPG

Люди на оккупированных территориях были зомбированы рассказами, что сейчас придет Россия, мы тут заживем счастливо, пенсия у нас будет высокая... Фактически, они продались. А теперь видят, что купились на откровенную ложь.

В свое время они пошли на "референдумы" и голосовали против Украины, за отделение от Украины. Поэтому в идеале их надо довести до такого состояния, чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно. Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. Но тогда можно будет рассматривать этот вопрос...

И тогда закончится война.


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