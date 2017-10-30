Как «переобуть» автомобиль, чтобы не «обули» тебя 2 30.10.2017, 11:03

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С появлением первого снега ситуация на шиномонтажах накаляется до предела.

В нынешнем сезоне у покупателей шин в приоритете цена. Качество, комфорт и безопасность людей интересуют по остаточному принципу. Так характеризуют структуру спроса на зимние покрышки розничные продавцы шин в нынешнем сезоне. А спрос, как известно, диктует предложение. Именно поэтому авторынки "Ждановичи" и "Малиновка" встречают посетителей продукцией малоизвестных брендов, которые последние годы множатся как грибы после дождя, пишет abw.by.

Несмотря на то что новые брендовые зимние шины теперь доступнее, покупать их больше не стали. В Беларуси бал, как и прежде, правят бюджетные покрышки местного производства, аналогичная продукция из стран ближнего зарубежья, Восточной Европы и, конечно же, шины Made in China.

По словам продавцов, на одного покупателя продукции Michelin, Nokian, Dunlop и т.п. приходится 7-10 покупателей бюджетных колес.

Наличие большого ассортимента размеров на местах тоже большой вопрос. Если у вас 14-16-й диаметр дисков, а шины с 60-65-м профилем, выбрать всегда есть из чего и на рынках, и в многочисленных "точках" в торговых центрах.

С колесами большего диаметра ситуация иная, приобрести их день в день чаще всего проблематично. Впрочем, и сроки доставки товара, как правило, небольшие. Сутки, двое - и виртуальные шины превращаются в реальные в 90% случаев. Но не обходится и без накладок. Кому-то вместо четырех колес привозят два, обещая два других подвезти позже, что случается не всегда, чей-то заказ и вовсе не доставляют.

С появлением первого снега ситуация накаляется до предела. Телефоны продавцов разрываются от звонков. Все хотят шины сейчас на сейчас, причем желательно с доставкой и скидкой на шиномонтаж. Продавцы же из-за резкого роста спроса обещают сегодня на завтра, что устраивает далеко не всех покупателей.

Какие бренды сегодня пользуются популярностью у покупателей и что мы о них знаем? За какие деньги они предлагаются и чем привлекают наше внимание?

Первой в списке спроса на зимние покрышки стоит "Белшина". Цена 75 рублей за колесо самой популярной в текущем сезоне размерности 185/65 R15 делает свое дело. По словам одного из моих собеседников, 30 колес, имевшихся у него в наличии, в день первого снега разлетелись за полтора часа. Пополнить запасы покрышек шинами белорусского производства возможности нет из-за отсутствия таковых.

В итоге одним из лидеров продаж в дешевом сегменте шин 14-16-го диаметра стали украинские шины Premiorri, которые завезли в Беларусь в достаточном количестве и предлагают дешевле "Белшины".

Китайские производители шин тоже не спят в шапку. Их продукция, несмотря на происхождение и неизвестность брендов, отлично продается, когда речь заходит о колесах диаметром от 18 дюймов и выше. "Была бы в этих размерах "Белшина", покупали бы ее", - произносит в беседе продавец одной из популярных у покупателей сетей шинных магазинов. И с ним сложно спорить.

Шины таких брендов, как Nokian, Michelin, GoodYear, Bridgestone и т.п., для автомобилей премиум-класса и внедорожников стоят в разы дороже аналогичных покрышек из КНР. Возьмем, например, нешипованную "зиму" размерности 255/55 R18 для BMW X5 2005-2006 г.в. Тайваньский Federal Himalaya SUV предлагается по цене 110-115 руб./шт., а самый доступный GoodYear UltraGrip Ice SUV Gen-1 стоит 294 рубля. Дельта в стоимости одного колеса - 179-184 рубля. Умножаем на четыре - и дальше можно ничего не объяснять.

Из лагеря премиум-брендов столь сладким предложениям могут противостоять разве что покрышки, побывавшие в употреблении, да и то не всегда. Кстати, популярный у определенной прослойки белорусских автовладельцев 10-12-летний BMW X5 в качестве примера появился отнюдь не случайно. Сразу несколько продавцов сошлись во мнении, что владельцы именно таких машин ищут шины "дешевле самых дешевых". Обладатели же внедорожников Range Rover, Mercedes, Porsche куда чаще "держат марку", даже эксплуатируя 10-12-летние авто, и "китай" покупают крайне редко.

Если же вернуться к шинам более скромных размеров, например 185/60 R15 (VW Polo Sedan) или 185/65 R15 (Renault Logan/Sandero, Hyundai Accent/Solaris, KIA Rio), 205/55 R16, то здесь часто пользуются спросом "середнячки", производимые в Восточной Европе, Корее либо РФ. Такая тенденция прежде всего характерна для владельцев новых бюджетных авто, пригнанных в момент обвала российского рубля в 2014-м: они, похоже, уже "съездили" комплекты шин, которые московские продавцы часто дарили в момент продажи. Сюда же добавились те, кто приобрел автомобиль в весенне-летний период.

Алгоритм поведения собственника пусть бюджетного, но нового автомобиля получается следующим: не найдя "Белшину", продукции из КНР он предпочитает зимние шины SAVA, Barum, Matador, Tigar, Taurus, Nexen.

В итоге продавцы, угадавшие веяния рынка и закупившие заранее зимнюю резину упомянутых выше размеров и ценового диапазона, явно не прогадали.

Еще один популярный у рачительных покупателей товар - шины Nokian серии Nordman. Рисунки протектора у этих покрышек - от премиум-линейки Nokian Hakkapeliitta прошлых лет, а вот состав резины проще, цены куда гуманнее, чем на премиум-линейку. Выходит, по соотношению цены и качества это едва ли не идеальный вариант зимних шин для белорусского автолюбителя, хотя и дороже "Белшины" на 30-40 рублей за колесо 15-го диаметра с 60-м профилем.

По информации, полученной в компании Proshina.by, помимо линейки Nordman белорусы покупают и премиум-шины финского бренда. На долю линейки Hakkapeliitta приходится около 30% реализуемых шин. Впрочем, такой клиент отличается от тех, кто в выборе ориентируется на ценник: он читает тесты покрышек, отзывы о них и интересуется опытом своих знакомых.

По словам Сергея Стаюничева, заместителя управляющего онлайн-гипермаркета 21vek.by, наибольшим спросом пользуются покрышки следующих типоразмеров: 185/65R15, 195/65R15 и 205/55R16. Хорошо продаются Белшина и Nokian - у компании прямые контракты с этими производителями, поэтому продавец фокусируется на продвижении этой продукции. В более высоком ценовом сегменте пользуются спросом GoodYear и их младшая линейка Sava, и Michelin с соответственно Tigar.

На вопрос о том, насколько удовлетворяется спрос на продукцию "Белшины", не замещает ли российская резина белорусскую, представитель 21vek.by отметил следующее: "В прошлом году такая проблема у нас была. В этом - нет. Мы держим на своем складе практически весь ассортимент легковых шин Белшина. Чтобы продавать в октябре, мы начали формировать складские запасы еще в июне. Российские шины, в частности Cordiant хорошо известны в Беларуси и отлично продаются. Но я бы не стал говорить, что они замещают спрос на Белшину.»

Еще один тренд сезона - люди наконец-то прониклись доверием к брендовым премиум-шинам, произведенным на территории России. В линейке же чисто российских брендов в лидерах шины Cordiant, которые часто выступают альтернативой дефицитной "Белшины".

Еще одна особенность белорусского рынка новых зимних покрышек - низкий спрос на шипованные шины. Теплые зимы последних лет и запрет на шипы в той же Польше, куда многие по-прежнему ездят на "закупы", -– основные аргументы против шипов.

Соотношение спроса на "еврозиму" и "скандинавский" тип покрышек находится у отметки 60-40%, но в чем единодушно сходятся все продавцы - главный аргумент все же цена.

Именно она при прочих равных условиях определяет, у кого купят шины, причем борьба идет едва ли не за каждый рубль. Когда падать уже некуда, в игру вступают такие аргументы, как бесплатная доставка и скидки на шиномонтаж. Но работает все это, пока не ударили первые морозы или не пошел снег.

26 октября для шинников и шиномонтажей белорусской столицы выдалось очень горячим. К счастью, тем, кто еще не приобрел шины, погода дала отсрочку, которой стоит разумно воспользоваться. С приходом настоящей зимы рыночные механизмы, как правило, отходят на второй план, в игру вступают дефицит наличия шин нужного размера, нервотрепка с их поиском, а венчают все это очереди на шиномонтажах.