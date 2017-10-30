Беларусь и соседи: Cравнение памятных мероприятий

Беларусь и соседи: Cравнение памятных мероприятий1
- 30.10.2017, 11:16
Как память жертв репрессий чтут власти Беларуси и соседних стран.
29 октября Беларусь отмечает одну из самых трагических дат в своей истории: 80 лет назад в застенках минской тюрьмы НКВД были расстреляны 132 представителя творческой, технической и научной интеллигенции страны, пишет gazetaby.com.
Подобные черные страницы есть в истории и наших соседей. И это дает повод и возможность сравнить, как власти наших стран чтят память невинных жертв репрессий.
А теперь вспомним, где в эти дни находится Александр Лукашенко.
Но не стоит его ждать в эти дни в Куропатах — глава государства, потерявшего в молохе сталинских репрессий сотни тысяч жизней, сейчас гостит у моря в ОАЭ.
А на официальном сайте руководителя страны сегодня опубликована лишь одна телеграмма — поздравление президенту Турции с Днем Республики.