Беларусь и соседи: Cравнение памятных мероприятий 1 30.10.2017, 11:16

Как память жертв репрессий чтут власти Беларуси и соседних стран.

29 октября Беларусь отмечает одну из самых трагических дат в своей истории: 80 лет назад в застенках минской тюрьмы НКВД были расстреляны 132 представителя творческой, технической и научной интеллигенции страны, пишет gazetaby.com.

Подобные черные страницы есть в истории и наших соседей. И это дает повод и возможность сравнить, как власти наших стран чтят память невинных жертв репрессий.

Президенты Украины традиционно приходят к мемориалам, воздвигнутым в память о жертвах Голодомора. На фото – Петр Порошенко с женой Мариной у киевского памятника. Фото kievvlast.com.ua

Президент Литвы Даля Грибаускайте у монумента жертв депортации литовцев в Сибирь и на Дальний Восток. Фото Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija / Robertas Dačkus

В 2015-м президент Польши Анджей Дуда начал визит в Украину с чествования памяти жертв тоталитарных режимов в Быковне. Фото Радіо Свобода

А теперь вспомним, где в эти дни находится Александр Лукашенко.

Но не стоит его ждать в эти дни в Куропатах — глава государства, потерявшего в молохе сталинских репрессий сотни тысяч жизней, сейчас гостит у моря в ОАЭ.

А на официальном сайте руководителя страны сегодня опубликована лишь одна телеграмма — поздравление президенту Турции с Днем Республики.