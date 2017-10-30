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В Беларуси обнаружили исчезнувшего 90 лет назад лесного кота

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  • 30.10.2017, 11:26
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Он отличается от своего ближайшего сородича – домашнего кота – крупными размерами, свирепым нравом и нелюдимостью.

Лесной кот (Felis silvestris) – красивое дикое животное, некогда широко распространенное в лиственных и смешанных лесах Европы.

Он отличается от своего ближайшего сородича – домашнего кота – крупными размерами, свирепым нравом и нелюдимостью. Помимо общих размеров наиболее важными внешними признаками считаются большая длина задней стопы, наличие черных пятен на внутренней стороне лап, форма и окраска хвоста: у лесного кота он широкий, тупой, как бы обрубленный на конце, с 3-5 четкими черными полосами, из которых одна концевая, пишет wildlife.by.

В Беларуси он считается вымершим. Последний экземпляр был добыт зимой 1927 года в Борисовском районе Минской области.

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике в рамках выполнения проекта по изучению волка в 2016-2017 годах было установлено более десятка фотоловушек. 22 июня 2017 года одна из камер, размещенная в бывшем населенном пункте Рожава (Наровлянский район), сфотографировала лесного кота.

Рожава расположена глубоко в зоне отчуждения, в 25 км от ближайшего жилого населенного пункта. Несмотря на низкое качество ночной съемки, на фото хорошо видны основные определительные признаки вида, о которых говорилось выше: крупный размер, длинная задняя стопа и массивный хвост с пятью четкими черными полосами. Для сравнения приведены фотографии енотовидной собаки и лисы на том же уровне.

Видно, что лесной кот имеет схожие с енотовидной собакой длину тела и высоту в холке, лишь немногим уступая по этим параметрам лисице. Правильность определения была подтверждена двумя известными украинскими териологами, авторами нескольких научных работ по лесному коту – И.В. Загороднюком и Н.В. Роженко.

Таким образом, после 90 лет своего отсутствия лесной кот вернулся на белорусскую землю. Будем надеяться, что это не бродячая одиночная особь и появление ее в заповеднике не случайность. Как не было случайностью появление там же рыси, медведя, лошади Пржевальского и многих других видов, прошедших свой путь от первой регистрации в заповеднике до создания устойчивых локальных группировок.


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