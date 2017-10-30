Белорусские предприятия попали в кредитную ловушку 2 30.10.2017, 11:28

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На оплату кредитов уходит четверть выручки.

Нацбанк Беларуси недавно в 8-й раз в этом году снизил ставку рефинансирования – до 11% годовых. Однако предприятия, которых еще недавно возмущали дорогие кредитные ресурсы, отреагировали на это решение сдержанно. Почему цена финансовых заимствований отошла для них на второй план?

Между тем, кредитные ресурсы в Беларуси в этом году подешевели даже большей степени, чем ожидалось: изначально официальный годовой прогноз Нацбанка предполагал, что ставка рефинансирования в течение 2017 года снизится до 14%. В 2016 году Нацбанк снижал ставку рефинансирования 4 раза: с 25% в начале года до 18% в августе, пишет Татьяна Маненок для «Белрынок».

«Снижение ставки рефинансирования действительно сделало банковское кредитование более доступным для бизнеса. Однако сегодня большинство белорусских предприятий находятся в таком угнетенном финансовом состоянии, что принципиально повлиять на их развитие новая ставка уже не может», — подчеркнул почетный председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского (БСПН) Георгий Бадей.

На оплату кредитов уходит четверть выручки

Основная проблема низкой кредитной активности белорусских предприятий сегодня – это не стоимость кредитных ресурсов, а слабое финансовое состояние самих заемщиков.

Согласно статданным, задолженность белорусских предприятий за первое полугодие 2017 года увеличилась на 5,1 %, или на 5,1 млрд. рублей, по сравнению с началом года и на 1 июля 2017 года достигла 104 млрд. рублей. В том числе долги по кредитам и займам коммерческих банков выросли на 4,7%, или на 2.8 млрд. рублей, и составили 62,1 млрд. рублей.

Рост кредитной задолженности – тревожная тенденция последних лет. Ни для кого не секрет, что кредитная ноша предприятий образовалась не за один год. Схема проста: предприятие не может рассчитаться за уже накопленные долги, и у него ничего другого не остается, кроме как привлекать новые кредиты.

«В результате сейчас на оплату кредитов у предприятия уходит около 25% его выручки, а в объеме добавленной стоимости – более 50%», — говорит Г. Бадей.

После оплаты кредитов и выплаты зарплат у них не остается денег на развитие. Разговаривал недавно с директором одного оршанского предприятия. Он пожаловался: вроде бы мы нормально работаем, деньги получаем, но кредиты так сильно давят, — ничего не остается на развитие», — рассказал Г. Бадей.

По его словам, по сути, предприятия оказались в кредитной ловушке, и если из нее не найти выхода, ни о каком восстановлении экономики речи быть не может.

Главная проблема – фискальная нагрузка

«Вот почему именно вопросы финансового оздоровления остаются сегодня самыми острыми для развития бизнеса», — подчеркнул Г. Бадей.

По его словам, сейчас более половины добавленной стоимости предприятий изымается в виде налогов.

«Белстат заявляет, что налоговая нагрузка в Беларуси составляет порядка 30% к ВВП, что в целом выглядит неплохо на фоне других стран. Однако реальную нагрузку надо считать не к ВВП, куда включаются чистые налоги, а к добавленной стоимости. При таком подсчете получается уже 40-45%. Если же добавить отчисления в Фонд социальной защиты, то получается, что у предприятий изымается более половины добавленной стоимости», — отметил Г. Бадей.

Общая налоговая ставка в Беларуси составила в 2016 году, согласно исследованию Всемирного банка Doing Business, 54,8% к чистой прибыли, в то время как в России — 47,5%, Казахстане — 29,2%.

«Эксперты, между тем, отмечают: чем в стране выше налоговая нагрузка на бизнес, тем темпы ее экономического развития ниже. Возможно, стагнация белорусской экономики тоже обусловлена высоким уровнем налогообложения. Ведь только по бюджетным платежам предприятие имеет налоговую нагрузку 30%, плюс 12% — Фонд социального страхования, а если добавить все остальные платежи, то выходит примерно 50%. Для нанимателя эта нагрузка неподъемна», — отметил Г. Бадей.

БСПН уже несколько лет говорит о том, что в Беларуси нужно поменять подходы по формированию ФСЗН, — разделить эту нагрузку между нанимателем и работником, как сделано во всем мире. Однако аргументы бизнес-союза чиновники пока не слышат.

Нужно ослабить хотя бы бремя долгов

«Чтобы белорусская экономика..

Статистика подтверждает эти тенденции. В последние годы в Беларуси растет количество микроорганизаций — с численностью работающих до 15 человек (что больше похоже на самозанятость, чем на бизнес), их доля в секторе малого и среднего предпринимательства составляет более 85%. В то же время количество малых предприятий с численностью от 50 до 100 человек, а также средних предприятий снижается уже в течение двух лет.

«А без малых и средних предприятий невозможно развивать промышленную кооперацию, аутсорсинг и т. д. Малый бизнес должен стать катализатором эффективного развития крупных предприятий. Не будет малого бизнеса в стране, не будет будущего и у наших крупных предприятий», — убежден Г. Бадей.

БСПН предлагает «мозговой штурм»

Большинство предложений белорусского бизнеса по изменению налоговой системы МНС и Минфин в последнее время блокируют. «Вывод: нужно действовать иными методами», — говорит Г. Бадей.

БСПН им. Кунявского совместно с международными экспертами планируют системно проанализировать фискальную систему страны и выработать предложения по совершенствованию бюджетно-налоговой политики, которые будут направлены в госорганы.

Результаты этой работы планируется обсудить на конференции в Минске, — ориентировочно феврале 2018 года. Ожидается, что в ней примут участие эксперты ведущих мировых институтов, в том числе Всемирного банка. Согласно планам, конференция будет включать пленарное заседание, работу в секциях по видам налогов (косвенные, имущественные и др.), а также заключительное обсуждение проблем. Рассматриваются одно- и двухдневный форматы ее проведения.

Предполагается, что финансирование конференции будет осуществляться преимущественно в формате краудфандинга. Международные структуры уже заявили о готовности принять активное участие в конференции, отмечают в БСПН.