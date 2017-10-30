Рассекреченные документы ЦРУ рассказали о возможном побеге Гитлера 1 30.10.2017, 11:37

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Найден доклад информатора ЦРУ за 1955 год.

В 1955 году информатор ЦРУ докладывал о возможном побеге Адольфа Гитлера в Южную Америку. На это указывают рассекреченные недавно документы Центрального разведывательного управления США.

Как передает «РИА Новости», в донесении агента под псевдонимом CIMELODY-3 говорится, что его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы встречался с Гитлером после войны.

«Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо», — сообщается в документе.

В подтверждение своих слов Ситроен показал информатору фотографию, на которой якобы запечатлены он и Гитлер в 1954 году в городе Тунха. ЦРУ не удалось проверить достоверность информации.

Согласно официальной версии, Гитлер покончил жизнь самоубийством в 1945-м.