США проводят учения по ядерному сдерживанию 30.10.2017, 11:48

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В ходе маневров будут отработаны механизмы стратегического сдерживания, операции в космосе и киберпространстве.

В соответствии с договором СНВ-3 Вашингтон заранее уведомил Москву об учениях СТРАТКОМ "Глобальный гром".

Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM) в понедельник, 30 октября, начинает ежегодные командно-полевые учения Global Thunder ("Глобальный гром"). Об этом сообщила пресс-служба боевого командования в составе Пентагона, объединяющего американские стратегические ядерные силы, силы ПРО и Космическое командование, пишет DW.

В ходе маневров будут отработаны механизмы стратегического сдерживания, операции в космосе и киберпространстве, готовность отражать угрозы радио-электронной борьбы, а также работа сил противоракетной обороны, глобальной ударной системы вооружения и разведки.

Вашингтон заранее уведомил Москву

Представитель департамента СТРАТКОМ по связям с общественностью Брайан Макгуайр сообщил российским информагентствам, что - в соответствии с американо-российским договором об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 - Вашингтон заранее уведомил Москву об учениях. По его словам, в этом году особый акцент будет сделан "на готовность к боевому применению ядерного оружия".

В пятницу, 20 октября, Пхеньян обвинил США в том, что вся американская ядерная триада нацелена на КНДР, и заявил об отказе подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

ДВЗЯИ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу из-за того, что часть ядерных держав его не подписала, а другая часть - не ратифицировала. К первой группе относятся так называемые "молодые ядерные державы" - Индия, КНДР и Пакистан. Ко второй - еще пять стран, обладающих ядерным оружием: США, Китай, Израиль, Египет и Иран, который Запад подозревает в разработке ядерного оружия.