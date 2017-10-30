«Муж дал $1000 и сказал, что верит в меня» 30.10.2017, 11:58

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Жительница Барановичей рассказала, как начать бизнес с двух швейных машинок

Владелица ателье по ремонту одежды Татьяна Шлапакова – о том, где взяла деньги на открытие первой мастерской, как боролась с мнением людей, что дешево – не значит качественно, и стоит ли сегодня начинать подобный бизнес.

Заняться собственным делом я решила в 2003 году. Я обожаю возиться со старой одеждой и получаю удовольствие, когда из всего этого выходит вполне приличная вещь, поэтому и подумала: «Почему не превратить то, что мне нравится, в бизнес?». На мое решение также повлияло то, что государственные ателье в тот момент начали закрываться и эта ниша оказалась свободной, пишет intex-press.by.

Начинала с двух «бэушных» машинок и оверлока

Чтобы начать бизнес, требовались помещение и швейные машинки. Собственного капитала у меня не было. Деньги – около $1000 – дал муж и сказал, что верит в меня.

Этой суммы мне хватило, чтобы снять небольшое помещение в центре города и купить две «бэушные» швейные машины, оверлок, нитки и фурнитуру. Параллельно начала искать мастера-портного высокой квалификации. Желающих устроиться на работу в то время было много. Причем это были профессионалы – в основном бывшие работники государственных ателье.

А вот сейчас, кстати, наоборот, приходится попотеть, чтобы найти достойного портного. Для меня важно не только какие операции умеет выполнять работник на машинке, но и близость по темпераменту. Проще работать, когда человек понимает тебя не только с полуслова, но и с полувзгляда.

Спустя шесть лет на свои заработанные деньги я приобрела и отремонтировала помещение, где разместилась вторая мастерская. Затем закупила современное оборудование – шесть машинок: три в новую мастерскую, три – на замену «бэушных» в первой мастерской, а также оверлоки в обе мастерские. Машинки стоили от 500 до 1200 долларов.

Сейчас у меня по-прежнему две мастерские.

Начинала с двух «бэушных» машинок и оверлока

Чтобы начать бизнес, требовались помещение и швейные машинки. Собственного капитала у меня не было. Деньги – около $1000 – дал муж и сказал, что верит в меня.

Этой суммы мне хватило, чтобы снять небольшое помещение в центре города и купить две «бэушные» швейные машины, оверлок, нитки и фурнитуру. Параллельно начала искать мастера-портного высокой квалификации. Желающих устроиться на работу в то время было много. Причем это были профессионалы – в основном бывшие работники государственных ателье.

А вот сейчас, кстати, наоборот, приходится попотеть, чтобы найти достойного портного. Для меня важно не только какие операции умеет выполнять работник на машинке, но и близость по темпераменту. Проще работать, когда человек понимает тебя не только с полуслова, но и с полувзгляда.

Спустя шесть лет на свои заработанные деньги я приобрела и отремонтировала помещение, где разместилась вторая мастерская. Затем закупила современное оборудование – шесть машинок: три в новую мастерскую, три – на замену «бэушных» в первой мастерской, а также оверлоки в обе мастерские. Машинки стоили от 500 до 1200 долларов.

Сейчас у меня по-прежнему две мастерские.

Начинала с двух «бэушных» машинок и оверлока

Чтобы начать бизнес, требовались помещение и швейные машинки. Собственного капитала у меня не было. Деньги – около $1000 – дал муж и сказал, что верит в меня.

Этой суммы мне хватило, чтобы снять небольшое помещение в центре города и купить две «бэушные» швейные машины, оверлок, нитки и фурнитуру. Параллельно начала искать мастера-портного высокой квалификации. Желающих устроиться на работу в то время было много. Причем это были профессионалы – в основном бывшие работники государственных ателье.

А вот сейчас, кстати, наоборот, приходится попотеть, чтобы найти достойного портного. Для меня важно не только какие операции умеет выполнять работник на машинке, но и близость по темпераменту. Проще работать, когда человек понимает тебя не только с полуслова, но и с полувзгляда.

Спустя шесть лет на свои заработанные деньги я приобрела и отремонтировала помещение, где разместилась вторая мастерская. Затем закупила современное оборудование – шесть машинок: три в новую мастерскую, три – на замену «бэушных» в первой..