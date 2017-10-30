закрыть
30 октября 2017, понедельник, 12:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Муж дал $1000 и сказал, что верит в меня»

  • 30.10.2017, 11:58
  • 1,328

Жительница Барановичей рассказала, как начать бизнес с двух швейных машинок

Владелица ателье по ремонту одежды Татьяна Шлапакова – о том, где взяла деньги на открытие первой мастерской, как боролась с мнением людей, что дешево – не значит качественно, и стоит ли сегодня начинать подобный бизнес.

Заняться собственным делом я решила в 2003 году. Я обожаю возиться со старой одеждой и получаю удовольствие, когда из всего этого выходит вполне приличная вещь, поэтому и подумала: «Почему не превратить то, что мне нравится, в бизнес?». На мое решение также повлияло то, что государственные ателье в тот момент начали закрываться и эта ниша оказалась свободной, пишет intex-press.by.

Начинала с двух «бэушных» машинок и оверлока

Чтобы начать бизнес, требовались помещение и швейные машинки. Собственного капитала у меня не было. Деньги – около $1000 – дал муж и сказал, что верит в меня.

Этой суммы мне хватило, чтобы снять небольшое помещение в центре города и купить две «бэушные» швейные машины, оверлок, нитки и фурнитуру. Параллельно начала искать мастера-портного высокой квалификации. Желающих устроиться на работу в то время было много. Причем это были профессионалы – в основном бывшие работники государственных ателье.

А вот сейчас, кстати, наоборот, приходится попотеть, чтобы найти достойного портного. Для меня важно не только какие операции умеет выполнять работник на машинке, но и близость по темпераменту. Проще работать, когда человек понимает тебя не только с полуслова, но и с полувзгляда.

Спустя шесть лет на свои заработанные деньги я приобрела и отремонтировала помещение, где разместилась вторая мастерская. Затем закупила современное оборудование – шесть машинок: три в новую мастерскую, три – на замену «бэушных» в первой мастерской, а также оверлоки в обе мастерские. Машинки стоили от 500 до 1200 долларов.

Сейчас у меня по-прежнему две мастерские.

Начинала с двух «бэушных» машинок и оверлока

Чтобы начать бизнес, требовались помещение и швейные машинки. Собственного капитала у меня не было. Деньги – около $1000 – дал муж и сказал, что верит в меня.

Этой суммы мне хватило, чтобы снять небольшое помещение в центре города и купить две «бэушные» швейные машины, оверлок, нитки и фурнитуру. Параллельно начала искать мастера-портного высокой квалификации. Желающих устроиться на работу в то время было много. Причем это были профессионалы – в основном бывшие работники государственных ателье.

А вот сейчас, кстати, наоборот, приходится попотеть, чтобы найти достойного портного. Для меня важно не только какие операции умеет выполнять работник на машинке, но и близость по темпераменту. Проще работать, когда человек понимает тебя не только с полуслова, но и с полувзгляда.

Спустя шесть лет на свои заработанные деньги я приобрела и отремонтировала помещение, где разместилась вторая мастерская. Затем закупила современное оборудование – шесть машинок: три в новую мастерскую, три – на замену «бэушных» в первой мастерской, а также оверлоки в обе мастерские. Машинки стоили от 500 до 1200 долларов.

Сейчас у меня по-прежнему две мастерские.

Начинала с двух «бэушных» машинок и оверлока

Чтобы начать бизнес, требовались помещение и швейные машинки. Собственного капитала у меня не было. Деньги – около $1000 – дал муж и сказал, что верит в меня.

Этой суммы мне хватило, чтобы снять небольшое помещение в центре города и купить две «бэушные» швейные машины, оверлок, нитки и фурнитуру. Параллельно начала искать мастера-портного высокой квалификации. Желающих устроиться на работу в то время было много. Причем это были профессионалы – в основном бывшие работники государственных ателье.

А вот сейчас, кстати, наоборот, приходится попотеть, чтобы найти достойного портного. Для меня важно не только какие операции умеет выполнять работник на машинке, но и близость по темпераменту. Проще работать, когда человек понимает тебя не только с полуслова, но и с полувзгляда.

Спустя шесть лет на свои заработанные деньги я приобрела и отремонтировала помещение, где разместилась вторая мастерская. Затем закупила современное оборудование – шесть машинок: три в новую мастерскую, три – на замену «бэушных» в первой..


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии