На акцию «Возвращение имен» в Москве вышли более пяти тысяч человек 30.10.2017, 12:13

Из них около 1200 смогли подойти к микрофону и прочитать одно, два или три имени.

В московской акции «Возвращение имен» в 2017 году поучаствовали более пяти тысяч человек, рассказали в обществе «Мемориал», которое организует мероприятие, сообщает meduza.io.

На Возвращение имен в этом году пришло 5286 человек (ср: 263 человека на первой акции в 2007 году) — Memorial (@MemorialMoscow) 29 октября 2017 г.

Из них только около 1200 смогли подойти к микрофону и прочитать одно, два или три имени.

Акция проходит уже десять лет. Впервые она состоялась в 2007 году. На мероприятии пришедшие в течение 12 часов по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных во время советского террора.

Памятные акции проводятся не только в Москве, но и в других городах России, а также Великобритании и США.