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Ураган «Герварт» пришел в Беларусь

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  • 30.10.2017, 12:18
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Фото: belta.by

Порывы ветра могут достигать до 24 м/с.

Об этом рассказала БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

«В Беларуси 30 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Усиление ветра связано с циклоном, который смещается через территорию нашей страны. На данный момент по западу республики отмечается усиление ветра до 15-17 м/с. В дальнейшем во многих районах страны ожидается порывистый ветер до 22 м/с, местами до 24 м/с. Во многих районах 31 октября сохранится ветер порывами до 15-22 м/с. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси», - рассказала Светлана Рыбакова.

Сегодня в Беларуси будет облачно, пройдут дожди, днем по западной части страны - с мокрым снегом. Ветер прогнозируется северо-западный, сильный порывистый. Температура воздуха составит в течение суток от 2 до 7 градусов тепла.

Ураган «Герварт» прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. Шесть человек погибли: по двое в Польше, Чехии и Германии. Точное количество пострадавших не сообщается. В Чехии и Польше из-за непогоды без электроэнергии оказались тысячи людей. В Чехии частично прервано железнодорожное сообщение. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn сообщили, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах. В Берлине введен режим чрезвычайной ситуации. На один из немецких островов выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam.


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