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Пенсионер из Минска: Белорусы должны быть хозяевами в своей стране

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  • 30.10.2017, 12:33
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Антось Лысович вышел на акцию «Цепь памяти» возле КГБ с портретом дяди.

Один из участников «Цепи памяти», которая прошла вчера возле здания КГБ в Минске, рассказал, почему важно выходить на подобные акции.

- Расскажите, почему вы держите в руках этот портрет?

- Меня зовут Антось Лысович. Я держу портрет родного дяди, который был похищен НКВДистами в 1932 году с территории Мядельского повета, тогда это была Польша. Ему было 26 лет. В 1938 году в Магадане его расстреляли. По информации Магаданского мемориала, он был реабилитирован в 1968 году, а в Беларуси его реабилитировали только через 21 год - в 1989-ом.

- Вы видели его дело?

- Я два раза ходил в КГБ, говорил, что остался лишь я один родной племянник, больше никого нет. И хочу знать в чем дело, почему дядю реабилитировали, но дело мне не дали. Вообщем, ничего конкретного они мне не сказали.

- Как вы думаете, чем дядей заинтересовали НКВДисты?

- Хутор моего деда был практически на самой границе с БССР. Как рассказывали мои родные, дядю обманом выманили в восточную Беларуси, а там записали «в польские шпионы». Выполнили видно какую-то разнарядку.

Его расстреляли за антисоветскую пропаганду: как будто в лагере в Магадане он агитировал. А он просто говорил, что в Западной Беларуси жили зажиточнее. Как и сегодня - каждого из нас, кто нелояльный, могут записать во «враги народа», обвинить в том, что порочит честь и достоинство Лукашенко.

- Почему вы присоединились к этой акции?

- Я раньше часто ходил на акции оппозиции, а сейчас возраст уже не тот, мне 79-ый год. Я искренний белорус. Уже лет 50-60 живу в Минске, но корни у меня сельские, поэтому я хорошо знаю белорусский язык и в жизни его использую. Я работал преподавателем физики в Белорусском гуманитарном лицее, про который много знают. Там у нас была среда искренних белорусов.

Я считаю, что как каждая семья должна жить интересами своей семьи, так люди в своем государстве должны жить интересами своего государства. Не нужно стараться к кому-то «прилепиться». Надо быть самому хозяином в своей стране. Иметь взвешенные отношения с соседями: с умным соседом вести общее дело, а если же сосед не совсем адекватный, то с ним просто корректные отношения поддерживать.

- Во время акции прозвучало, что нужно бороться, чтобы 29 октября стало в календаре днем памяти жертв политических репрессий. Верите ли вы, что это возможно?

- До тех пор, пока в КГБ будут сидеть старые НКВДисты, этот день, 29 октября, в календарь не войдет. Это люди с испорченным менталитетом, у них привито что-то абстрактное, чужое, для них советское - свое.

Я не против никого из наших соседей. Но я не понимаю, зачем нам космические корабли в ситуации, когда я вижу, как в поселке Сосны на атомной электростанции, люди остались без работы, бабушка-пенсионерка покупает три картошины.

Я считаю, что нужно людям доносить, что мы сами должны быть хозяевами на своей земле, не «лепиться» ни к кому.

Наше будущее зависит только от нас. Мы должны корректно и аргументировано объяснять всем белорусам, за что мы боремся.

Мы вышли из большевицкого болота, должны оглянуться и понять, что сзади много грязи, от нее нужно очиститься и вы, которые в милиции, КГБ, должны так же об этом думать и принимать участие в «очищении».


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