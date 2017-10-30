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В Гомеле сироту выселили из социального жилья на улицу

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  • 30.10.2017, 12:45
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Такой «подарок» девочке сделали к десятилетию.

Суд Центрального района города Гомеля вынес решение, согласно которому 9-летняя Снежана должна быть выселена из квартиры социального фонда без предоставления жилья.

Квартирный вопрос для смертельно больных

В наше время происходит столько кажущихся ранее невозможными вещей, что к этому уже начинаешь привыкать. Но все равно, время от времени в редакцию gomel.today обращаются люди с совсем уже невероятными историями...

Гомельчанка Галина Сергеевна рассказала следующее:

— Все началось в 2009 году, когда моя дочь Наталья Сматиевич тяжело заболела. Ей диагностировали туберкулез легкого в фиброзно-кавернозной форме. Еще до болезни дочь с мужем и дочкой стояли на очереди на жилье в Администрации Центрального района — как молодая семья. Проживали же мы все вместе в одной квартире — я, дочь с семьей, сын с женой и ребенком, и моя мама.

После того, как у дочери открылось туберкулез, ВКК выдал справку о том, что ее заболевание — опасно для окружающих. После этого, в 2012 году ей с дочерью Снежаной было выделено отдельное жилье из социального фонда — 2-комнатная квартира на улице Макаенка. Последнее время дочь уже почти не вставала с кровати, за ней и внучкой ухаживала бабушка. Уже тогда решением администрации Центрального района Галина Сергеевна была назначена опекуном Снежаны, но «без статуса». 8 марта 2016 года, в Международный женский день, мамы Снежаны не стало...

Как выяснилось уже после смерти дочери, ее отец также оказался тяжело больным и по суду был признан неспособным выполнять отцовские обязанности. Опекуном осиротевшей внучки, теперь уже «со статусом», вновь была назначена бабушка. После смерти матери Снежана оставалась зарегистрированной в своем социальном жилье.

Но уже очень скоро КЖРЭУП «Центральное» потребовал возврата квартиры. Аргументы такие — договор найма социального жилья прекращен после смерти матери. А ее дочке-сироте это жилье вроде бы уже и не положено. Для подкрепления обоснованности своих намерений коммунальщики подали иск в суд.

По словам бабушки, она прошла уже семь судов. Последнее разбирательство состоялось 16 октября, когда суд Центрального района вынес все тоже решение — Снежану Сматиевич «выселить без предоставления другого жилого помещения», квартиру вернуть государству, госпошлину взыскать с бабушки-опекуна сироты. Характерно, что участвующий в этом судебном заседании представитель государственных органов опеки и попечительства также считал выселение несовершеннолетней сироты ущемляющими ее права. Но на вынесение судебного решения и это мнение — никак не повлияло.

Бабушка поясняет — поскольку внучка ходит в школу № 59, рядом с ее квартирой, то обычно девочка там и ночевала. По словам Галины Сергеевны, ходить в СШ № 62, расположенной рядом с ее социальным жильем, ей трудно. Дело в том, что Снежана имеет особенности развития. После смерти матери эмоциональное состояние ребенка еще более ухудшилось, но именно в школе № 59 для ребенка создали класс с неполной интеграцией. Там созданы специальные условия обучения, которые позволяют девочке легче адаптироваться к школьной программе. В школе № 62 на Макаенка, где расположено социальное жилье Снежаны, такого класса нет.

Девочка и инопланетяне

Главный же аргумент, на который ссылаются истцы — отсутствие договора найма после смерти матери девочки, по сути является правовой коллизией. Сразу после ее смерти было выписано решение администрации о заключении такого договора со Снежаной Сматиевич. Но потом администрация Центрального района отозвало его. При этом и при заключении договора, и при отмене своего решения в администрации ссылались на одни и те же статьи Жилищного Кодекса. Сегодня же говорят, что несовершеннолетняя не имеет права подписывать такие документы. Но и бабушке, которая является официальным опекуном внучки, возможность заключить договор найма социального жилья тоже не предоставляют. Но вот счета за оплату квартиры внучки ей приходят регулярно, без всяких задержек. Почему-то в этом случае бабушку признают вполне законным плательщиком.

По словам Галины Сергеевны, ей также заявили — чтобы она могла стать легитимным нанимателем, она не должна бы иметь никакой недвижимости. Тогда бы с ней, возможно, и подписали договор о найме социальной квартиры внучки. Но в этом случае женщину, не имеющую своего жилья, сразу бы лишили и права опеки? Зарегистрироваться же в социальной квартире внучки, чтобы таким образом заключить договор найма, ей тоже не разрешают.

Галина Сергеевна рассказывает:

— Я не раз обращала внимание администрации, что согласно действующему законодательству, Снежане как сироте, находящейся на государственном обеспечении, положено социальное жилье. Но мне отвечали — вы сейчас эту квартиру сдайте, а потом — в будущем, мы ей что-нибудь дадим. Но где же здесь логика? Забирают сейчас, что бы потом что-то якобы дать? Мне ничего не надо, кроме одного — я хочу, что бы мою внучку-сироту не обижали и не лишали полагающегося ей по закону жилья.

Прабабушка Снежаны, которая присутствует при разговоре, говорит, что они согласны были бы и на одну комнату, но и такого варианта им никто не предоставляет.

Но самое главное — Снежана все это время состоит на учете в туберкулезном диспансере. За последний год она прошла уже две полных компьютерных томографии по поводу «Тубконтакта». Реакция Манту у девочки положительная...

Пока бюрократические механизмы забуксовали только на одном пункте — прописка. Девочку нужно выписать из квартиры, но куда? Принудительно зарегистрировать ее в квартире родственников тоже нельзя. Сделать же несовершеннолетнюю сироту бомжем без прописки — позволит ли это так просто наше законодательство?

Незадолго до встречи с журналистами Снежана делала снимки на природе — и в камеру ее телефона случайно попали некие «летающие объекты». То ли квадракоптеры, то ли — «НЛО». Сюжет об этой неожиданной фотографии девочки даже прошел на одном из государственных телеканалов. Так что же ей теперь остается рассчитывать только на помощь «инопланетян»?

«Когда мы уже заканчиваем разговор с Галиной Сергеевной, в комнату заходит Снежана — живая, подвижная девочка с быстрыми глазами. Скоро у нее день рождение, и бабушка грустно говорит: «Вот такой ей сделали подарок к десятилетию — забирают квартиру...» Снежана же бабушку называет «мамой». А в углу комнаты, всегда в обрамлении цветов, стоит портрет ее скончавшейся мамы. Иногда девочка приносит к нему конфеты. И часто рассказывает маме, как она учится в школе», - говорится в завершении репортажа гомельских журналистов.


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