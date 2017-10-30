«Друзья Путина», не думайте, что вас это не касается Леонид Гозман

30.10.2017, 12:54

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Леонид Гозман

Новые санкции США дают сигнал высшему руководству России.

Думаю, что непосредственно новые санкции США не слишком сильно отразятся на России. Во-первых, есть взаимозависимости: с той же ФСБ наверняка как-то все равно взаимодействуют, просто потому, что куда денешься? Во-вторых, потому, что большая часть тех компаний, которые попали под новые санкции, уже были под ними. То есть объективно мало что меняется.

Однако это еще одно закрепление нашей страны в статусе не партнера или потенциального партнера, а противника или даже врага. Это очень плохо. Не только потому, что неприятно, но и потому, что это сигнал всем, кто может с нами сотрудничать: имейте в виду, вы работаете с врагом. А это уже очень серьезно, далеко не все готовы на такое пойти. Мне кажется, эффект санкций выходит далеко за пределы того списка, который объявляют в Вашингтоне. Кроме того, как я понимаю, новый пакет более персонифицирован. Они дают сигнал нашему высшему руководству: не думайте, что вас это не касается. Касается.

В целом санкции – это движение вверх по ведущей вниз лестнице, которое длится уже четвертый год и продолжается дальше. Если бы я имел возможность как-то повлиять на позицию руководства моей страны, я бы сказал: "Ребята, не обольщайтесь, что по каким-то линиям сотрудничество продолжается: продолжают покупать нефть и газ, закупать стратегические материалы и прочее. Да, это все продолжается, но они совершенно четко продемонстрировали, что считают нас потенциальной угрозой (боюсь, не без основания) и будут делать все, чтобы от этой зависимости избавиться".

Они будут выделять деньги на альтернативные источники энергии, чтобы обойтись без нас. А это нанесет просто сокрушительный удар по нашей стране, поскольку очевидно, что от нефтяной иглы мы не избавились и значительная часть нашего относительного благополучия базируется на нефти.

Западные санкции (и американские в частности) демонстрируют крайне неприятные вещи для ответственных граждан России – нам нечем ответить. В Совете Федерации размахивают кулаками: "Нам только лучше будет". С чего мы взяли, что санкции ввели, чтобы нам стало лучше? Совершенно очевидно, что ответить нам нечем, у нас нет ничего привлекательного для них.

Они говорят: "Вы оккупировали Крым, вы ведете войну на Донбассе, поэтому мы изолируем вас от наших достижений, которые для вас так привлекательны. От высоких технологий, от надежных банков, от приятной жизни в Майами и так далее". А мы не можем сказать в ответ: "Ах так? Тогда мы не позволим вам открывать счета в "Сбербанке", запретим покупать недвижимость в Тверской области и не продадим вам наш холодильник".

Мы не можем этого сказать, поэтому единственное, что остается, – ответить: "Тогда мы не будем покупать у вас вот это, это и это". То есть начинаем бомбить Воронеж. Так что вся эта история, на мой взгляд, показывает глубокое и позорное отставание нашей страны.

Леонид Гозман, "ГОРДОН"