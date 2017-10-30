«Езда по этой дороге — настоящий квест для водителя» 10 30.10.2017, 13:05

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Репортаж с трассы Р23 Минск — Микашевичи, заповедника бесстрашных пешеходов.

Трасса Р23 Минск — Микашевичи почти образцовая. На новых участках дороги стоят понятные и большие знаки, почти идеальное покрытие, хорошая разметка. Трассу ремонтируют уже несколько лет, продумывают все до мелочей, чтобы сделать дорогу удобной для водителя. Но по непонятной логике оставляют пешеходные переходы, пишет tut.by.

Реконструкция трассы Р23 началась в 2013 году. Первые километры трассы от Минска — бетонка. Машина на ней, как погремушка: чувствуется каждый стык, в салоне характерный гул. Но это старый участок трассы — в планах дорожников реконструировать и его, как только закончится ремонт всей дороги.

Р23 ровная, действительно первый уровень. Стало не в пример лучше для автомобилистов — раньше, чтобы обогнать попутный транспорт, приходилось выезжать на встречную полосу. Теперь этого делать не нужно на новом участке — Р23 до Слуцка четырехполосная.

Особенно хороши перекрестки с разворотами. Видно, что участки грамотно продумывали и делали для удобства. После разворота ты не попадаешь сразу в крайнюю левую полосу и не рискуешь получить в бампер от сзади идущего транспорта, а спокойно разгоняешься в своей полосе.

Еще один положительный момент — лес огорожен сеткой, и риск столкнуться осенними сумерками с кабаном или лосем уменьшается в разы.

Крупные и понятные информационные таблички, четкая разметка добавляют плюсов в карму строителям Р23 и ее разработчикам. Кроме того, теперь Р23 не идет через Слуцк, а огибает город.

Дорога непуганых пешеходов

Единственное, что на этой трассе плохо, — это обилие пешеходных переходов на одном уровне с дорогой. Длина трассы от Минска до Микашевичей по гугл-карте — 202 километра. На трассе насчитываем 42 наземных пешеходных перехода. Выходит, что пешеходный переход встречается почти каждые пять километров.

— Только разогнался — и притормаживай. Я по этой трассе езжу раз в месяц, к родителям, хорошо ее знаю, но обилие пешеходных переходов не то что смущает, а даже пугает. Вот ты едешь 100 км/ч, и тут же тебе деревня — и сразу несколько пешеходных переходов. Да что там — даже светофоры на трассе Р23 есть! Светофор на трассе! Нужно быть очень внимательным. Хотя за рулем особо и не расслабишься, — рассказывает Максим. — Но днем куда ни шло — видимость отличная, погода хорошая. А когда едешь ночью? Я работаю допоздна и часто выезжаю именно вечером, уже в сумерках — самое опасное время для водителей. Вот тогда эта дорога — настоящий квест.

Некоторые пешеходные переходы двойные: вот одна зебра, а спустя метров 30−50 — еще одна. Такие пешеходные переходы нам встречались у деревень Зарница и Буда-Греская.

По логике автомобилиста: «Неужели нельзя сделать один пешеходный переход?!». По логике пешехода: «Зачем так далеко идти на зебру, если можно быстренько перебежать где придется».

— Ни один одноуровневый пешеходный переход не расположен на этой трассе просто так, все они утверждаются исполкомами, застройщиками, заказчиками, проходят ряд согласований! Нельзя просто так взять и убрать пешеходный переход! — говорят в «Белгипродоре».

Конечно, нельзя не согласиться с мнением Минтранса: «Строительство разноуровневых пешеходных переходов не панацея от ДТП». Не помогут ни ограждения, ни пешеходные мосты или тоннели, если человек удумал перебежать трассу там, где и как ему удобно.

— Сам видел и не один раз, что люди не то что переходили дорогу где придется, а даже спали на обочине — это было летом. Женщина спала, и ей все равно было, что мимо проносятся машины, — рассказывает Дмитрий, водитель VW. — Какие шансы у водителя остановиться? Да никаких! И что забор, если человек привык так переходить трассу, разве его отучишь?

Велосипедист едет по обочине. Но что будет, когда ему понадобится (а это обязательно произойдет) перебраться на противоположную сторону?

Почему на трассах строят наземные пешеходные переходы? Ответ удалось получить во время встречи представителей Минтранса, ГАИ с неравнодушным жителем Минска Анатолием Тыдыковым, автором петиции «Стоп смерти на дорогах».

Наземные пешеходные переходы просто дешевле. По информации «Белгипродора», сроки выполнения «под ключ» — до 8 месяцев, а то и больше. Иногда можно управиться быстрее. Стоимость строительства пешеходных мостов в среднем — от 190 до 380 тысяч долларов, подземного — от 175 до 400 тысяч долларов.

Есть надежда? Конечно!

Реконструкция трассы Р23 пока дошла только до Слуцка. Но ремонт ее продолжается. Есть ли надежда на то, что дальнейшие участки не будут оборудованы одноуровневыми пешеходными переходами?

Ведь на старом еще участке трассы Р23, после Солигорска, пешеходных переходов не так много — часть из них исторически сложилась. Куда денешься, если трасса проходит через город? Заменить одноуровневые пешеходные переходы или хотя бы пустить трассу вне города или деревни — тоже выход. Но будет ли он воплощен в жизнь?

Слова представителей Минтранса, безусловно, внушают надежду, что на этой трассе больше не будет новых одноуровневых пешеходных переходов, а вот как будет - покажет время.