В Беларуси начался марафон в честь повстанцев Калиновского 30.10.2017, 13:24

Фото: svaboda.org

В нем принимают участие активисты со всей страны.

Впервые более чем за 20 лет в Свислочи и Якушовке активисты со всей Беларуси будут чтить память повстанцев не в один день, а в течение двух месяцев, чтобы избежать преследования со стороны властей.

Памятные мероприятия начали активисты БНФ из Гродно и Минска. Во время возложения цветов к мемориальных мест их на камеры снимали милиционеры.

Руководитель Гродненской организации БНФ Вадим Саранчуков рассказал «Радыё Свабода», что марафон чествования памяти повстанцев 1863 года в Свислочи в новом формате начали «фронтовцы».

«В Свислочь приехали лидеры партии Григорий Костусев и Алексей Янукович. Всего было 12 человек, мы традиционно посетили могилу Виктора Калиновского, возложили цветы и зажгли свечи у памятника Кастуся Калиновского, Ромуальда Траугута, а также съездили в Якушовку. Все время, как и в предыдущие годы, нас сопровождали милиционеры в штатском и снимали на камеру».

Власти продолжают безобразничать

Алексей Янукович отметил, что, несмотря на то, что всего несколько человек чествовали официальные памятники в Свислочи, местные власти все равно стремятся контролировать такие действия.

«Власти продолжают безобразничать. Приехали несколько человек к памятникам, зажигают свечи, а они со всех сторон ходят и в упор снимают, сунут камеру чуть ли не под самые руки. Это очень странное поведение. Если бы эта власть чувствовала поддержку народа, она так бы себя не вела. Это очень печально, потому что чиновники продолжают демонстрировать свою антибелорусскую сущность».

На магіле Віктара Каліноўскага ў Сьвіслачы

Эстафету чествования памяти повстанцев Калиновского подхватили активисты из Мостов, которые также посетили Свислочь и Якушовку.

Активист Иосиф Полубятко рассказал, что их группа состояла из 10 человек - к пяти мостовчанам присоединились гродненцы из Социал-демократической партии.

«Конечно, нам было не очень приятно, что по пятам ходили люди в штатском. Особенно это возмущало тех, кто приехал в Свислочь впервые. Но лично я призвал не обращать внимания. Мы рассказали о могилах повстанцев, показали Свислочскую гимназию, в которой обучалось много белорусских знаменитостей. Поехали в Якушовку, побывали в родовом гнезде Калиновских. Удивляет то, что за нами повсюду ездили «сыщики». Представляете, сколько народного топлива им придется проездить за это время, потому что, как я понимаю, они собираются контролировать все группы, которые посещают места, связанные с повстанцами».

Долгосрочное увековечение белорусских патриотов

В этом году оргкомитет по проведению Дня памяти повстанцев 1863 года, который ежегодно проходит в Свислочи и Якушовке, распространил заявление, в котором призывает гражданское общество чествовать патриотов не в один день, а в течение двух месяцев, чтобы избежать преследования со стороны властей.

Каля помніка Рамуальду Траўгуту ў Сьвіслачы

Организаторы призвали неравнодушных граждан в течение октября и ноября, когда белорусы отмечают Дзяды, приходить к памятнику Калиновского в Свислочи и к кресту в Якушовке, на могилы повстанцев по всей Беларуси.

В заявлении, которое распространили активисты оргкомитета, также сообщается, что в 2018-м, когда будет отмечаться 155-я годовщина освободительного восстания, есть намерение вернуться к привычному массовому и торжественному формату проведения в Свислочи Дня памяти повстанцев 1863 года.