С белорусами в России расплачиваются «фальшивками» 5 30.10.2017, 13:16

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Россияне не гнушались расплачиваться ни фальшивыми рублями, ни долларами.

Случаи выявления происходили в Барановичах, Бресте и Березе. Во всех эпизодах наши земляки поясняли, что деньги так или иначе поступили из Москвы. Россияне не гнушались расплачиваться ни фальшивыми рублями, ни долларами, пишет vb.by.

Так, в Барановичах в банк пришла местная жительница, 1989 г.р., которая предъявила кассиру для обмена две купюры номиналом в тысячу рублей. Наметанный глаз быстро определил подделку. Чуть позже эксперты подтвердили, что данные дензнаки были изготовлены способом электрофотографии. Женщина, менявшая их, пояснила правоохранителям, что купюры ей передал муж – сам он получил их в счет оплаты строительных работ в сентябре-октябре нынешнего года. О подделке супруги не знали.

В Березе в отделении банка с поддельной сотней долларов также попалась местная жительница, 1986 г.р. Ее купюра, согласно экспертному заключения, была изготовлена способом плоской офсетной печати. Женщина рассказала, что получила эти деньги также в Белокаменной за реализацию сельхозпродукции в августе этого года.

Наконец, в Бресте в отделение банка на Варшавском шоссе заглянул пенсионер, 1966 г.р., житель д. Дрочево Малоритского района. Он предъявил к обмену 5000 российских рублей с признаками подделки. Денежный знак был изготовлен способом капельно-струйной печати. Мужчина пояснил, что купюру получил в августе в качестве оплаты на заработках в Москве, о подделке не знал.

Во всех трех случаях на квартирах людей был проведен обыск, но ничего противозаконного не изъято. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 221 УК РБ (фальшивомонетничество).