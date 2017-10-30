МИД Украины: Россия пытается использовать Каталонию в своих интересах 1 30.10.2017, 13:25

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Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает целостность Испании.

Во время совместного брифинга с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Климкин отметил, что Россия пытается использовать ситуацию в Испании для того, чтобы "построить ложную логику событий в Европе", пытаясь поставить в один ряд незаконную оккупацию Крыма, события в Каталонии и ситуацию вокруг Косово, пишет «Новое время».

По его словам, Украина поддерживает действия правительства Испании, направленные на восстановление правового поля при решении каталонского вопроса.

"Мы последовательно поддерживаем действия правительства Испании, направленные на применение Конституции Испании и на восстановление правового поля", - украинский министр.

Напомним, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии после того, как 27 октября парламент Каталонии объявил о независимости региона.

Действия Барселоны не поддержали Евросоюз и США. Также позицию Каталонии отвергли Германия и Франция.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ.