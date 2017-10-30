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«Мы к вам из Испании на драники»

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  • 30.10.2017, 13:34
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Семья из Ивацевичей построила душевный бизнес на «Олимпийке».

«Здесь вся наша жизнь», — говорит жительница Ивацевичей Галина Горчакова. 17 лет назад ее муж выкупил деревянный теремок на 153-м километре трассы М1, повесил вывеску «Кафе «Сузор'е» и оставил Галину за главную. Придорожный ларек был без претензии и мишленовских амбиций. Здесь продавали соки, горячие напитки, сладости, а гурманов потчевали полуфабрикатами, шашлыком и вермишелью быстрого приготовления. Теремок с годами достраивался, расширялся. Сейчас от него не осталось и следа, пишет tut.by.

Маленькая закусочная «Сузор'е» стала большим семейным кафе Galaxy. Папа из предпринимателя стал шеф-поваром, мама-воспитательница переквалифицировалась в администратора, дочь с двумя высшими образованиями готовит суши и обслуживает клиентов, а сын с дипломами экономических магистратур БГУ и РУДН совмещает должности су-шефа и главного бухгалтера.

…Бледно-синий домик с вывеской «Домашняя кухня» на крыше находится в низине, у Яглевичского озера. Другие придорожные кафешки высятся вдоль трассы, как замки, а эта — прячется среди деревьев. Кажется, легко проехать — но не проезжают. Летом в час пик здесь не присесть: за столиками — москвичи, которые едут в Европу, и москвичи, которые едут домой, командированные минчане, проезжающие мимо брестчане, жители Барановичей, Березы, Ивацевичей. В залах кафе собирается разная публика: от работяг с заводов и шоферов-дальнобойщиков до генералов, послов и министров. Все сюда едут ради кухни. Нет-нет, здесь не подают фуа-гра, и в меню не найти крутоны, крепы или рататуй. Зато есть домашние пельмени: жареные и вареные, колбаска, сало, солянка, щи и драники. Последние — в нескольких вариациях: традиционные картофельные блинчики, драник-бургер или фирменное блюдо «Папин драник», который в народе называют «лопатнем» или «чебудраником». Это огромный, на полсковороды, картофельный блин с мясом. Подается со сметаной не ниже 20% жирности.

«Лет девять я была без работы»

Кафе на трассе М1 долгое время было маленьким проектом семьи Горчаковых из Ивацевичей. Глава семейства Константин купил «теремок» и передал жене Галине. Она выступала в роли управляющего директора, продавца, бармена и повара, он — инвестора. Для Константина это был придорожный стартап, который приносил небольшой дополнительный доход к его основному делу — автобизнесу.

— Лет девять я была без работы. Садик, в котором работала, расформировали. Решили, что буду работать тут, — рассказала Галина.

Постепенно «теремок» разрастался. К нему пристраивали «блоки», появилась кухня. Одной Галине справляться было тяжело, и семья наняла рабочих. Когда в Беларуси подняли ввозные пошлины на авто, Константин свернул свой бизнес и решил посвятить себя кафе. Вскоре закончила вуз дочь Людмила — и вернулась в Ивацевичи помогать родителям.

— А потом мы и сына Дениса забрали. Людмила после всех своих учеб заявила: «Все, будем работать семьей», — рассказала Галина.

— У меня первое образование — социальное, училась в Минске, — подключилась к разговору Людмила. — Потом я вернулась, год здесь поработала, и мне одного образования стало мало — отучилась, получила диплом в ресторанно-гостиничном бизнесе. У Дениса три образования. Он закончил БГУ, потом там же магистратуру и еще магистратуру РУДН (Российского университета дружбы народов. — TUT.BY).

Со временем встал вопрос о расширении. В 2013 году «теремок» закрылся на реконструкцию и реорганизацию. Когда работы были завершены, вместо «Сузор'я» на 153 км трассы М1 появилось семейное кафе Galaxy.

— После ремонта возник вопрос о названии. Мне хотелось, чтобы оно было понятным иностранцам, но и чтобы присутствовала какая-то преемственность. Поэтому остановились на Galaxy (в переводе с английского — галактика. — TUT.BY). А наши клиенты — звездочки, я их даже так в инстаграме называю, — смеется Людмила.

«Папа, будешь готовить»

После реконструкции Galaxy взяло курс на семейное кафе и полностью отказалось от посторонней помощи: папа стал главным на кухне, мама с дочкой — в зале, а сын занялся бумагами.

— Мы решили: «Папа, ты будешь готовить». Поэтому кухня вся упала на отца. Посуду мы можем все мыть, картошку чистить — тоже все, капусту нашинковать. Драник мы тоже можем пожарить, но так, как папа, это никто не сделает. Даже Денис, хоть он у нас и бухгалтер, может стать за плиту и готовить драник или поджарочку.

Помимо обязанностей в зале, Людмила также ведет соцсети кафе

Горчаковы сделали ставку на блюда белорусской деревенской кухни.

— Как сказал наш папа: «Будем готовить так, как когда-то моя мать». Мы почувствовали, что людям это нравится. Шашлык в меню был до того момента, как начали готовить драники, но сейчас на него просто нет времени, ведь все, что у нас есть в меню, папа готовит со сковороды, — объяснила Галина.

Меню формировали на основе предпочтений клиентов. Но сюда и сейчас можно заехать и заказать то, чего в нем нет: главное, говорят, четко рассказать, чего хочешь, и «папа сделает».

— В Ивацевичах жили немцы, к нам приходили на ужин. Они говорили папе, что хотели бы поесть, и он им готовил. Приезжал вегетарианец, просил бургер, но без котлеты. Не вопрос — сделали с яйцом.

«Ой, сало», «Ой, соляночка», «Ой, супчик»

Фирменное блюдо семейного кафе — драник с мясом.

— Люди берут наши драники стопками. Заказывают несколько порций, чтобы отвезти своим друзьям, родственникам. Везут в Минск, Россию. Мы объясняем, что холодный он будет не такой вкусный, как только со сковороды, а они все равно берут. Самое далекое, куда везли наши драники, — это в Читу (примерно 7 тысяч километров от Ивацевичей. — TUT.BY), — объяснил шеф-повар.

По словам Людмилы, большой популярностью семейное кафе пользуется у россиян. «Цепляет» именно белорусская домашняя кухня:

— Они на каникулах едут в Европу и к нам заезжают. Листают меню: «Ой, сало», «Ой, соляночка», «Ой, супчик». Мы же ничего эдакого не выготавливаем — все просто, но вкусно, — дополнила Галина.

Новый пункт в меню — это драникбургер, который состоит из двух картофельных блинчиков, котлеты, огурца, сыра и жареного яйца. С недавних пор в кафе начали делать и суши. Это гастрономический проект Людмилы.

«Мы к вам из Испании на драники»

Нормированного рабочего дня у семьи, признаются, нет.

— Летом как-то мы уже в машину сели — а тут люди приехали: «Мы к вам из Испании на драники». Ну, мы уехали, а папа остался кормить гостей, — вспоминает Людмила.

Константин ночует прямо в кафе, в маленькой комнате отдыха: чтобы охранять имущество и обслуживать самых отчаянных «драникофилов-полуночников».

— Бывает, что проезжают поздно ночью люди, стучатся в дверь. Тогда встаешь и кормишь. Боремся за каждого клиента, — вздыхает мужчина.

Галина подчеркивает: отказ от наемных работников — это принципиальная позиция. Как показал опыт, люди со стороны никогда не будут полностью отдаваться их семейному делу.

— Когда были наемные работники, то девочки приняли заказ и через минуту забыли, что кому отнести. У нас такого никогда не было. Мы даже помним заказы тех клиентов, которые у нас раньше были, — не всех, но многих. Люди только на порог, а мы уже знаем, что они любят. Мы идем на контакт с клиентами, знакомимся, стараемся подружиться. (…) Да, порой бывает сложно: ругаем друг друга, высказываем свои претензии. Папа может мне сказать, что я ничего не умею. Может «раздать» и сыну, и дочке, и всем. Даже себе — очень самокритичный. (…) На наемных работников я, например, не смогла бы иногда прикрикнуть. С семьей проще. Может быть, иногда резко что-то скажешь, а потом пожалеешь — но друг другу все прощаем.

«Стоял вопрос о том, чтобы продать все»

Кафе работает семь дней в неделю. За все 17 лет работы был единственный момент, когда судьба Galaxy была под вопросом: серьезно заболела Людмила.

— Стоял вопрос о том, чтобы продать все. Нужны были большие деньги на лекарства для Люды, — вздыхает Галина.

Кафе не продали — Людмила не разрешила. Сюда же она вернулась из Боровлян после операций, надела черный фартук и принялась за работу. Родители убеждали дочь поберечь себя, отдохнуть, но та даже слушать не хотела.

— Здесь вся наша жизнь, — говорит Галина. — Это работа без выходных и отпусков. Мы приехали утром и работаем до вечера. Дома мы даже не готовим. Только чай можем попить. Здесь у нас проходят дни рождения и Новый год. Единственное — свадьбу Дениса в прошлом году устроили в другом месте. Я решила, как мама, сделать семье небольшой выходной. Единственный за 17 лет.


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