Я не робот: Искусственный интеллект научился обходить капчу 4 30.10.2017, 13:47

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Cпециальная нейросеть научилась имитировать работу визуальной коры мозга человека.

В США создали программу искусственного интеллекта, которая способна обходить капчу - популярный автоматизированный тест для различения компьютеров и людей.

Специалисты из американской компании Vicarious создали сеть, которая смогла обойти текстовую капчу различных сервисов с успехом до 66,6%, пишет Science Alert.

Этот вид нейросети получил название "рекурсивная кортикальная сеть" (RCN). Она имитирует работу визуальной коры мозга человека.

"Используя опыт нейрофизиологии, мы создали новую модель компьютерного распознавания, которая распознает капчи лучше, чем это делают глубинные нейросети, и при этом работает в 300 раз более эффективно", — заявил один из создателей программы, нейрофизиолог Дилип Джордж.

Дело в том, что другие системы ИИ учатся за счет так называемого "глубокого обучения". Программе многократно показывают один и тот же объект, слегка видоизменяя его. Такой метод обучения годится для распознавания текста на чистом листе бумаги, но для прохождения капчи он не подходит. А сеть RCN делит воспринимаемую ей картинку на два типа объектов – поверхности и контуры. И выявляет буквы именно по контурам, игнорируя отвлекающие элементы фона.

Такая техника позволяет распознавать буквы и цифры даже тогда, когда они расположены слишком близко и перекрывают части друг друга. В частности, программе удалось пройти тест сервиса reCAPTCHA в 66,6% случаев, а тест от PayPal в 57,1%.

"Наша программа может самостоятельно научиться распознавать цифры и буквы произвольной формы, нарисованные на капчах, изучив всего 260 примеров", - подчеркивает Дилип Джордж.