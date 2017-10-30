Российские производители просят защиты от белорусских комбайнов 4 30.10.2017, 13:57

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«Гомсельмаш» демпингует на российском рынке.

Российские производители комбайнов забили тревогу после очередной порции господдержки «Гомсельмашу». Они просят правительство России защитить рынок от белорусских конкурентов, пишет «Коммерсант».

Российские производители сельхозтехники на фоне роста выпуска почти на четверть и сокращения госсубсидий с 2018 года обеспокоились ужесточением конкуренции со стороны Беларуси. Как сообщили «Коммерсанту» в ассоциации «Росспецмаш», выпуск сельхозтехники в РФ за девять месяцев 2017 г. вырос на 24% до 82,5 млрд российских рублей.

Государство поддерживает производителей субсидиями, оплачивая потребителю сельхозтехники скидку в 15−20%. В 2017 г. на эти субсидии направлено 15,7 млрд рублей, в 2018 г. в проекте бюджета заложены субсидии на 8 млрд рублей, в октябре президент Владимир Путин пообещал выделить на эти цели еще 2 млрд рублей.

В ассоциации отмечают, что белорусская техника все больше захватывает рынок. По данным «Росспецмаша», «Гомсельмаш» продал в России в 2015 г. 1300 машин, в 2016 г. — 1750 машин, прогноз на 2017 г. — 1850 машин при общем объеме рынка примерно в 7200. Источник газеты в российском концерне отметил, что гомельское предприятие получает существенную господдержку, может продавать комбайны на привлекательных условиях — без залога, в рассрочку, и они дешевле российских на 15−20%.

При этом комбайны «Гомсельмаша» сейчас претендуют на российские субсидии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» можно приобрести по программе федерального лизинга, тогда как российская техника на белорусский рынок доступа не имеет.

Другой источник издания считает, что белорусские сельхозпроизводители «не очень состоятельные» и скорее купят технику, которая субсидируется государством. Помощник президента «Росспецмаша» Вячеслав Пронин заявил: «Если белорусские производители получают такую поддержку, то нам нужна аналогичная».

В виде меры, уравнивающей условия, в ассоциации также предлагают «политическим решением» предоставлять субсидии только на покупку российской техники. В Минпроме Беларуси и «Гомсельмаше» не предоставили комментариев. В российском Минпромторге заявили, что проблема доступа российской сельхозтехники в Беларусь регулярно обсуждается.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2016 году рынок зерноуборочных комбайнов в РФ вырос на 25%, до 6,3 тыс. шт., доля российских марок выросла на 7 п. п., до 71%. Продажи комбайнов, изготовленных в РФ из белорусских сборочных комплектов, составили 19% рынка. А импорт комбайнов из Беларуси значительно снизился — с 411 до 97 единиц. Впрочем, в ЕЭК пояснили «Коммерсанту», что производители РФ зачастую проигрывают конкуренцию из-за «особенностей проведения открытых конкурсов на закупку в Беларуси».

Недавно холдингу «Гомсельмаш» выписали новую порцию господдержки. В частности, срок возврата бюджетных займов продлен на 7 лет до 2029 года. Предоставлены поблажки в части списания курсовых разниц и уплаты налогов. Летом 2015 года холдинг «Гомсельмаш» указом Лукашенко получил господдержку в виде бюджетных ссуд на 425,8 млн долларов.