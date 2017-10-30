«Немецкая волна»: В Беларуси прошел Марафон памяти 30.10.2017, 14:10

Почтить память белорусской элиты в разных местах Минска вышли сотни человек.

В Беларуси в воскресенье, 29 октября, прошел традиционный "марафон памяти", в рамках которого гражданские активисты посетили места, где во время Большого террора сотрудники НКВД уничтожали мирных граждан. Мероприятие было организовано движением солидарности "Разам" ("Вместе"), и в нем приняли участие всего около 20 человек. Среди них были историк-исследователь сталинских репрессий Игорь Кузнецов, режиссер Владимир Халип, профессор Леонид Лыч и другие известные общественные деятели, сообщает dw.com.

Активисты в этот раз посетили Кальварийское кладбище, Тиволи, Лошицу, Военное кладбище, урочище Благовщина, Парк челюскинцев. Места расстрелов разбросаны по всей нынешней территории белорусской столицы, поэтому, по выражению историка Игоря Кузнецова, Минск является братской могилой для репрессированных.

"Черная ночь" белорусской истории

В ночь с 29 на 30 октября 1937 года в тюрьме НКВД в Минске были расстреляны 136 деятелей культуры, ученых, государственных деятелей, в том числе 22 литератора. Как рассказал во время акции Халип, в ходе исследований выяснилось, что ни в одной из республик бывшего СССР во время сталиниского террора за один раз не уничтожали столько поэтов и писателей.

В свою очередь Леонид Лыч добавил, что уничтожение в 1937 году "цвета белорусской интеллигенции" нанесло непоправимый урон генофонду белорусского народа, поэтому ту ночь по праву называют "черной" для Беларуси.

Чудовищной была не только жестокость, с которой приводились в действие приговоры, но и мотивы расстрелов. Например, на месте, где раньше находилась деревня Тиволи, расстреляли железнодорожников, которые отказались обслуживать идущие на север эшелоны с "врагами народа". Тела казненных людей бросили просто в скотомогильник.

Под присмотром спецслужб

С самого начала "марафона памяти" за немногочисленными активистами наблюдали сотрудники спецслужб в штатском, которые вели видеосъемку происходящего, но не вмешивались. Завершилась акция в Народном мемориале в урочище Куропаты - самом страшном месте, где еще до войны были уничтожены тысячи мирных граждан.

В ночь с 29 на 30 октября оппозиционная организация "Молодой фронт" провела в Куропатах акцию памяти расстрелянных поэтов. До самого утра молодые люди читали произведения казненных 80 лет назад литераторов.