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Финальный матч Кубка федераций Беларусь — США пройдет при аншлаге

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  • 30.10.2017, 14:14
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Белорусских теннисисток будут поддерживать полные трибуны «Чижовка-Арены».

11 и 12 ноября на корте столичной "Чижовка-Арены" пройдет финальный матч Кубка федерации, в котором женская сборная Беларуси примет спортсменок из США. В первый соревновательный день пройдут две игры в одиночном разряде, во второй — две одиночные и одна парная встреча, пишет «Прессбол».

За две недели до поединков билетов почти не осталось. По данным ticketpro.by, квитки можно приобрести пакетом на оба игровых дня за 6 рублей (сектор 401-416). Также в продаже остались билеты на один игровой день (сектор 401-416). Их стоимость колеблется от 4 до 6 рублей.

На центральные сектора квитков в продаже не осталось.


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