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Барак Обама будет работать присяжным в суде города Чикаго

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  • 30.10.2017, 14:26
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Фото с сайта ntv.ru

Бывший президент США не долго оставался безработным.

По-видимому, даже экс-лидер свободного мира не может избежать обязанности присяжного — работы, которой обычные граждане стараются избегать, пишет cnbc.com.

Главный судья Тим Эванс сказал, что, хотя Обама проживает в Вашингтоне, округ Колумбия, бывший президент будет отчитываться за работу, выполненную в Чикагском суде,  в следующем месяце. Суд также предлагает оплату, которая намного ниже той, к чему привык Обама. Присяжные заседатели округа Кука зарабатывают менее 20 долларов в день.

Обама окончил Гарвардскую юридическую школу в 1991 году, и работал юристом в области гражданских прав в небольшой фирме в Чикаго. Он также преподавал конституционный закон в Чикагском университете.


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