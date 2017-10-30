Белорусская медицина ХХI века: женщине больше месяца не могут раздробить камни в почках 7 30.10.2017, 14:31

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Иллюстрационное фото

Гродненка больше месяца страдает от сильных болей в животе и спине.

Ей не могут раздробить камни в почках, потому что единственный аппарат в области сломался. Помощь пришлось искать самостоятельно, пишет vgr.by.

Сломался аппарат — ложись на операцию

В конце сентября Людмила Александровна занималась обычными домашними делами, как вдруг сильно заболел живот, а затем и спина.

— Боль такая сильная, как будто рожаешь, — объясняет женщина.

Таблетки не помогли, вызвала скорую. В больнице скорой помощи выяснили причину — камни в почках. Но оказалось, что пациентке могут только немного смягчить страдания с помощью механического приспособления и обезболивающих. Удаление камней вылилось в целую проблему.

Единственный в области литотриптер, или аппарат для дистанционного дробления камней, который находится в областной больнице, сломался. Вместо достаточно безболезненной процедуры предложили сделать операцию. Но женщина отказалась — страшно.

— Надо много разрезать. Кроме того, наркоз даёт нагрузку на сердце. Да и всегда переживаешь: вдруг что-то пойдёт не так на операционном столе, — объясняет гродненка.

Людмила Александровна пролежала в больнице две недели, её так и выписали с камнями.

Проехала 300 км на ненужную консультацию

Затем начались приключения в столице. Лечащий врач из БСМП подсказал, в каких минских больницах можно раздробить камни. Направление в столичные клиники в БСМП не давали. Его нужно было брать в поликлинике по месту обслуживания либо ехать без него, только с выпиской из больницы.

— Приёма уролога нужно ждать неделю. А мне хотелось поскорее избавиться от мучений. На следующее утро после выписки, в начале октября, я поехала в Минск. Перед этим созвонилась с областной больницей в Боровлянах. Мне объяснили, что процедура дробления бесплатная, нужно только около 10 рублей за консультацию перед ней.

Однако на месте женщину ждал неприятный сюрприз. После консультации врача ей сказали, что у них литотриптер тоже сломан и до конца года его не починят. Пациентку об этом не предупредили. «Мы не имели права сообщать по телефону такую информацию», — объяснили.

— На дворе XXI век, а человеку нужно из областного центра ехать в Минск за срочным лечением. Мать обманули, она потеряла время и деньги на дорогу и ненужную консультацию. Пока ехала, обострились боли, — сетует сын пациентки Александр.

Ради бесплатной процедуры придётся отдать 130 рублей

В тот же день обратилась в городскую больницу № 4 Минска. Там успокоили, что дробильный аппарат исправен, но ближайшая возможность лечь — только через месяц, в конце октября. Процедура дробления пройдёт бесплатно, несмотря на то что пациентка не из Минска. Однако за стационар придётся заплатить около 130 рублей.

— Это в лучшем случае. Возможно, придётся дополнительно платить за обследования или лекарства, — переживает Людмила Александровна. — Но я была рада и этой возможности. Хоть какая-то надежда. Должны сначала сделать анализы, а литотрипсию провести на пятые сутки. Потом ещё несколько дней наблюдают, как выходят раздробленные камни. Сейчас сдаю анализы в Гродно. Может быть, эти результаты подойдут. Хотелось бы побыстрее вылечиться.

В аппарате уже около месяца меняют стол

Как объяснил заместитель главного врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» Андрей Вертоградов, городская больница оказывает срочную урологическую помощь, а при необходимости даёт направление к урологу в поликлинику при областной больнице. Затем уролог направляет на процедуру дробления камней. Так как обращение анонимное, без истории болезни трудно сказать, почему в БСМП не дали направление в областную больницу. Предположительно, пациентке сняли острую боль, но делать литотрипсию было ещё рано. Возможная причина — необходимость перед дроблением завершить начатый в больнице курс лечения. Пациенты могут обращаться с интересующими вопросами к заместителям главного врача Андрею Вертоградову и Сергею Войтушко.

По словам главного врача Гродненской областной клинической больницы Юрия Петельского, литотриптер до сих пор сломан. Унитарное предприятие «Медтехника» заказывает для аппарата стол.

— Когда процедура завершится, нам сообщат. Мы приобретём стол и будем работать дальше. Пока аппарат неисправен, мы согласовываем и направляем пациентов в Минск в государственную клинику. Там процедура также бесплатная. Когда литотриптер у нас работает, очередей нет. Это срочная операция. Кому показано дробление, того сразу направляем. Пока литотриптер не работает, мы предлагаем пациентам дробить камни контактным методом, то есть сделать операцию.

Как рассказали в отделе маркетинга РДТУП «Медтехника», закупка литотриптера ещё в процессе. Первый этап торгов прекратился, так как заявку на поставку оборудования подал только один участник. Вскоре объявят тендер повторно. Если вновь поступит только одно предложение, то стол закупят «из одного источника». Если же участников будет больше, то процедура займёт ещё около двух месяцев. Как правило, подобные закупки длятся около трёх месяцев.

По записи Людмиле Александровне нужно приехать в минскую больницу 30 октября. Остаётся надеяться, что после месяца мучений её боли прекратятся.