Андрей Шарендо: К «деяниям» режима отношусь с юмором 1 30.10.2017, 14:53

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Андрей Шарендо

Возмущает только то, сколько народных денег власти тратят из-за страха перед активистами.

Об этом сайту Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», брестский лидер Белорусского Национального Конгресса Андрей Шарендо, который был освобожден из Ганцевичского РОВД после 15 суток ареста в ночь с субботы на воскресенье 29 октября.

- Расскажите, как проходило ваше задержание накануне Марша рассерженных белорусов 2.0?

- Поздним вечером 13 октября я был в гостях у своего друга. Около 12 часов, когда я вышел из подъезда, ко не подбежали четыре сотрудника милиции. Один из них был в форме, а три остальные в штатском. У меня был выключен мобильный телефон, ведь я не догадывался, что меня будут арестовывать.

Милиционеры сразу достали папки с протоколом про 15 суток за Акцию предупреждения, в которой я участвовал 8 сентября. Не дали мне никому позвонить, забрали телефон. Сначала меня повезли в опорный пункт милиции, после, ничего не объясняя, меня снова посадили в «жигуленок». Сначала думал, что везут в Брест, но заменит, что едем сторону Минска. Это уже был час ночи, в маленькой легковушке со мной сидели четыре милиционера: два впреди и два сзади, я сидел посредине. Так мы ехали около четырех часов. Я постоянно спрашивал, куда меня везут, но не получил ответа. В конце концов я понял, что меня везут в Ганцевичи, когда увидел табличку «Ганцевичи — 21».

До этого в маленьком городке Брестской области я никогда не был. Там меня уже привели в Ганцевичский ИВС, где я и коротал свои 15 суток. Что касается условий содержания, то, когда первый раз меня завели в камеру, то я был шокирован. Камера - маленький каменный мешок, меньше 3 квадратных метров, старый матрас и подушка. Сначала, я вообще подумал, что это карцер, но, оказалось, что там все камеры такие. Свои 15 суток я отсидел в одиночной камере. Было холодно и влажно.

Отношение работников ИВС было хорошим. Они понимали, что я — политический. Все мои просьбы были удовлетворены.

Передачи принимали у моих родственников, друзей. И даже, что удивило, неизвестный человек передал для меня продукты. Я искренне хочу поблагодарить жителя Ганцевичей Леонида, который принес передачу, кто этот человек, я не знаю.

Вид Ганцевичского РОВД - ужасное зрелище. Ремонта там не было со времен советского союза. Потолок течет, канализация не работает, нет места для прогулок. Их не было все 15 суток, но кормят более-менее нормально.

Конечно, меня очень возмутила, сама процедура моего похищения. По законодательству, милиционеры должны были сообщить мне, куда меня вывозят, а родным, где я нахожусь. Конечно же, они этого не сделали. Никто из родных, ни моя жена, ни родители не знали, где я нахожусь. На мои поиски по РОВД у жены ушло четыре дня.

Власти специально проводят такое циничное давление на активистов. Их похищают, место нахождения родным не сообщают. Но хочу сказать, что к этим «деяниям» режима можно относится только со смехом.

Возмущает, что власти тратят на подобное большие деньги. Только на мое конвоирование режим потратил более 50 литров бензина, не считая командировочные четырем милиционерам. Денег налогоплательщиков, видимо, им не жалко.

- С каким настроением вы вышли на свободу? Расскажите про дальнейшие планы?

- Естественно, что я продолжу заниматься политической деятельностью. Протестные настроения в обществе есть. Свидетельство тому - последний Марш рассерженных белорусов 2.0.

Репрессии усиливаются, но люди к ним готовы. К арестам активисты относятся с юмором. Я лично так же всех призываю не пугаться, нет ничего страшного в сутках, штрафах. Нужно дальше выходить на улицы! Только путем мирных протестов мы сможем победить и переломить ситуацию в стране.