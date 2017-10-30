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Люди в Москве напряглись и очень серьезно задумались

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  • Андрей Пионтковский
  • 30.10.2017, 15:01
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В любом случае, это будет какая-то драматическая развязка.

А не показалось ли вам странным, почему такая путинская агентеса, как Собчак, брошена в избирательную кампанию? Ведь еще месяц назад она говорила, что за возращение Крыма Путин войдет как политик в историю, а тут вдруг от кого-то получила указание заявить, что, согласно международному праву, Крым принадлежит Украине.

Или же буквально несколько дней назад "Новая газета", которая по отношению к Путину вела себя весьма лояльно и не позволяла персональной критики, вдруг опубликовала совершенно скандальный доклад о воровстве Путина и его ближайшего окружения. Там нет никакой новой информации, уверяю вас, это та самая информация, которая известна в Вашингтоне, и сейчас включается в доклад Конгрессу. Речь идет о конфискации триллиона долларов российской элиты, хранящееся в США. Естественно, люди в Москве напряглись и очень серьезно задумались. Там идут очень серьезные дискуссии, как раз совпадающие по времени с избранием Путина. Ведь выборы в России это не 18-ое марта, с таким фейковым голосованием. Настоящие выборы идут сегодня в коридорах власти. Богатейшие в России люди, чей триллион сейчас под угрозой, вот они и решают: а нужен ли нам Путин как пахан на ближайшие 6 лет. Ведь его основной функцией было сохранение активов, а сейчас он токсичен. Из-за него наши активы отнимают.

Есть и противоположные тенденции, есть партия бешеных, которые наоборот хотели бы обострения ситуации. Но даже Путин на это не пошел бы. Наверное, он все-таки понимает, какова сегодня американская позиция. Обострение войны вызовет немедленную передачу военного вооружения Украине и гораздо более жесткие санкции в финансовой сфере. У Москвы сейчас нет хорошей игры. Поэтому у власти стоит задача – сохранить три вещи одновременно: триллион долларов, Крым и власть. И вот как она будет выпутываться из этого бермудского треугольника – мы все будем наблюдать в ближайшее время.

Дело уже не только в этом триллионе, весь образ жизни российской элиты связан с Западом – дети, жены, любовницы, дворцы, недвижимость. А это уже все закончилось и продолжаться не будет. Поэтому там ищут какие-то новые варианты. Но договорится с Путиным сейчас невозможно, Запад его не примет. С каким-то другим человеком, с таким же бандитом как и он – Запад будет разговаривать. Вот над этим сейчас влиятельные люди в Москве и думают. В любом случае, это будет какая-то драматическая развязка.

Андрей Пионтковский, «Обозреватель»


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