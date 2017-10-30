Французские ученые нашли новый вид динозавров-гурманов 30.10.2017, 15:10

Фото: sciencenews.org

Matheronodon provincialis питались растениями, которые другие травоядные динозавры не любили.

На юге Франции группа французских и бельгийских ученых обнаружила новый вид травоядных динозавров – Matheronodon provincialis. Об открытии исследователей сообщает Scientific Reports.

Matheronodon provincialis отнесли к семейству травоядных динозавров Рабдодонтидив. Длина их тела достигала пяти метров. Рептилия имела массивные челюсти, похожие на ножницы, которыми пережевывала жесткие волокнистые листья и стебли.

Ученые нашли только часть челюсти динозавра и несколько зубов, на основе которых сделали реконструкцию черепа. Исследователи предполагают, что зубы Matheronodon provincialis были острее,

У Matheronodon provincialis были массивные челюсти, похожие на ножницы — с их помощью динозавр жевал жесткие волокнистые листья и стебли. Ученые предполагают, что динозавр питался растениями, которые другие травоядные динозавры не любили.