Французские ученые нашли новый вид динозавров-гурманов
- 30.10.2017, 15:10
Matheronodon provincialis питались растениями, которые другие травоядные динозавры не любили.
На юге Франции группа французских и бельгийских ученых обнаружила новый вид травоядных динозавров – Matheronodon provincialis. Об открытии исследователей сообщает Scientific Reports.
Matheronodon provincialis отнесли к семейству травоядных динозавров Рабдодонтидив. Длина их тела достигала пяти метров. Рептилия имела массивные челюсти, похожие на ножницы, которыми пережевывала жесткие волокнистые листья и стебли.
Ученые нашли только часть челюсти динозавра и несколько зубов, на основе которых сделали реконструкцию черепа. Исследователи предполагают, что зубы Matheronodon provincialis были острее,
У Matheronodon provincialis были массивные челюсти, похожие на ножницы — с их помощью динозавр жевал жесткие волокнистые листья и стебли. Ученые предполагают, что динозавр питался растениями, которые другие травоядные динозавры не любили.