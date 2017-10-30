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Лидеры профсоюзов: Международное сообщество должно отреагировать на противоправные действия властей

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  • 30.10.2017, 15:32

Лидеры независимых профсоюзов Беларуси направили открытое письмо Генеральному Секретарю глобального объединения профсоюзов IndustriALL.

Лидеры трех независимых профсоюзов направили открытое письмо Генеральному Секретарю глобального объединения профсоюзов IndustriALL Вальтеру Санчесу с предложением направить миссию IndustriALL в Беларусь.

Как сообщает praca-by.info, в письме председатели Белорусского независимого профсоюза, Свободного профсоюза металлистов и Белорусского профсоюза работников РЭП указывают на постоянные нарушения прав профсоюзов:

«Нам не дают разрешения на проведение мирных митингов, пикетов, сознательно не регистрируются наши профсоюзные организации в регионах. Наши активисты за принадлежность к независимым профсоюзам теряют рабочие места и лишаются средств к существованию».

Ссылаясь на организованную властями атаку на профсоюзы, профсоюзные лидеры сообщают, что «работа профсоюзов практически парализована. Против Геннадия Федынича, члена исполкома IndustriALL, и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика сфабриковано уголовное дело, к тому же Игорь Комлик незаконно отсидел в тюрьме 2 месяца».

«Цель этих антизаконных действий одна — ликвидировать независимые профсоюзы в Республике Беларусь», – говорится в открытом письме.

«Учитывая вышеизложенное и крайне сложную ситуацию в независимых профсоюзах, предлагаем в самое ближайшее время направить в Беларусь миссию IndustriALL для рассмотрения нашего обращения и выработки конкретных мер международного реагирования на противоправные действия властей», – сказано в письме.


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