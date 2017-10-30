Барановичские коммунальщики проложили «дорожку в никуда» 1 30.10.2017, 15:24

1,433

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Жители близлежащих домов жалуются, что асфальт просто бросили в грязь.

В редакцию Intex-press 29 октября обратились читатели, недовольный восстановлением пешеходной дорожки во дворе дома на улицах Наконечникова, 35А и Жукова, 14/1 после ремонта подземных коммуникаций.

Жители жалуются, что « асфальт просто бросили в грязь, но, видно, не хватило средств еще на два метра, чтобы проложить дорожку до следующего куска старого тротуара». По их словам, сейчас там можно пройти только в резиновых сапогах.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

В ЖЭС №4, к которому относится эта территория, пояснили журналистам, что работы по ремонту подземных коммуникаций производило КУПП «Барановичи коммунтеплосеть», это предприятие и должно благоустроить территорию после завершения ремонта.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

– Мы проверим, как восстановлен тротуар. Но пусть жители близлежащих домов сами обратятся к нам, и мы будем решать, что делать дальше, – ответило журналистам руководство КУПП «Барановичи коммунтеплосеть».