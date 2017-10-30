Александр Хацкевич: Мы должны своей игрой доказывать, что сильнее 30.10.2017, 15:42

Александр Хацкевич

Белорусский тренер киевского «Динамо» ответил на критику журналистов.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал итог выездного поединка со львовским "Карпатами" (1:1), пишет «Прессбол».

- Получилась тяжелая, боевая игра. Моментов почти не было ни у чужих ворот, ни у наших. На таком поле был примитивный футбол, который не принес результата в первую очередь нашей команде. Мы попали в какой-то ничейный синдром. Нет креатива впереди. Тяжело победить, когда команда соперника защищается большими силами. Пытаемся использовать фланги, доставлять мяч в штрафную площадь, осуществлять скрытые передачи, играть в стенку. Понятно, на таком поле это было сложно делать. Результат нас абсолютно не удовлетворяет, и качество игры также.

- Коваль ругался после матча на арбитра. А как вы оцениваете судейство?

- Пусть Максим отвечает за свою игру, а не выражает претензии арбитру. Мы много внимания обращаем на арбитров. Я сказал ребятам, что мы должны, прежде всего, своей игрой доказывать, что сильнее.

- Есть ли в пропущенном мяче вина вратаря?

- Когда забивают с 35 метров, вратарь имеет к этому отношение. Считаю, в моменте с пропущенным мячом, если не полностью вина вратаря, то доля точно есть. Этот момент разберет наш тренер вратарей Михаил Михайлов.

- В прошлом матче Мякушко забил почти идентичный гол со стандарта. Вы детально разбирали соперника перед игрой?

- Конечно, мы все ребятам показали. Разбираем и действия при стандартных положениях. На этот компонент мы обратили внимание и показали его на установке. Но в этой ситуации недоработал Максим Коваль.

- Насколько серьезное повреждение у Мбокани?

- Я вообще не видел момента, когда он получил эту травму. Поэтому, какого она характера, сразу после игры сказать не могу.

- Есть ли новая информация по состоянию здоровья Сидорчука?

- Окончательный диагноз мы будем знать только через неделю