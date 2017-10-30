Новые правила «Белавиа»: за перевес придется заплатить 50 евро 6 30.10.2017, 15:58

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С 29 октября на рейсах авиакомпании действуют новые правила провоза багажа.

Изменения коснулись груза, который пассажиры сдают в багажное отделение во время регистрации на рейс, передает «Еврорадио».

С одной стороны, увеличились нормы бесплатного провоза багажа:

- пассажиры эконом-класса могут бесплатно провозить одну сумку весом не более 23 кг (раньше было 20 кг);

- пассажиры бизнес-класса могут бесплатно провозить две сумки весом не более 32 кг (раньше было 30 кг).

С другой стороны, за второе место багажа в эконом-классе или за превышение веса придется платить 50 евро.

В "Белавиа" поясняют: если у пассажира, летящего эконом-классом, есть две сумки по 10 кг, ему придется или упаковать вещи в одну сумку, или заплатить 50 евро за второе место багажа. А если чемодан пассажира эконом-класса будет весить от 24 до 32 килограммов, он также должен будет заплатить 50 евро — за превышение веса.

Для детей от двух лет норма провоза багажа такая же, как и для взрослых. На младенца до двух лет бесплатно предоставляется одно место багажа весом не более десяти килограммов и одна складная детская коляска (или одна переносная колыбель, или одно детское автокресло).

В салон самолета пассажирам эконом-класса по-прежнему разрешается брать ручную кладь весом до 8 килограммов, пассажирам бизнес-класса — до 12 килограммов.