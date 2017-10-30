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Грета Соболевская находилась в РОВД трое суток без сна

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  • 30.10.2017, 16:03
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Грета Соболевская
Фото: vk.com

Активистку БНК поместили в условия, которые можно сравнить с пытками.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Активистка Белорусского Национального Конгресса Грета Соболевская освобождена после трех суток пребывания в Узденском РОВД. В течение этого времени она находилась в очень плохих условиях, не спала и не ела. Ее близким милиция сообщила, что Грета находится в Дзержинском РОВД. Но наши коллеги, которые приехали сегодня в Дзержинск поддержать ее, узнали, что милиционеры, как обычно, солгали.

Грета была задержана в пятницу в связи с ее намерением принять участие в "Цепи памяти" жертв сталинских репрессий у КГБ. Она собирается продолжать борьбу за свободу.

Напомним, что 28 октября был задержан ряд активистов Белорусского Национального Конгресса и гражданской кампании «Европейская Беларусь».


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