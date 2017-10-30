Как белорусы будут отдыхать в ноябре на большие выходные 30.10.2017, 16:13

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У школьников каникулы будут рекордными по продолжительности.

Еще год назад, 9 ноября 2016 года, совмин принял решение о переносе рабочего дня с 6 ноября 2017 года (понедельник) на субботу, 4 ноября.

Таким образом выходными будут три дня: 5—7 ноября (воскресение—вторник), пишет nn.by.

Школьникам в этой ситуации повезло больше, каникулы продлятся по 7 ноября (включительно) и они будут рекордными по продолжительности. Дети пойдут в школу только в среду 8 ноября.