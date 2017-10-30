В Борисове прошел пикет за отставку Равкова 2 30.10.2017, 16:22

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Милиция задержала правозащитника Олега Мацкевича.

Сегодня, 30 октября, в Борисове у здания «Северо-Западного оперативного командования» (пр. Революции, 44) во время пикета за отставку министра обороны Андрея Равкова сотрудники правоохранительных органов задержали борисовского правозащитника и юриста Олега Мацкевича и фотожурналиста сайта ex-Press.by Павла Слепухина.

Обоих доставили в местный РУВД. Через некоторое время Павла Слепухина отпустили без составления протокола. Все фотоснимки с пикета милиция изъяла. Олег Мацкевич по-прежнему находится в здании РУВД Борисовского райисполкома.

Плакат, с которым Олег Мацкевич вышел на пикет 30 октября в Борисове.

Напомним, 13 октября правозащитник направил в Борисовский райиспоком заявку на проведение 30 октября пикета на центральной площади города, напротив здания Северо-Западного оперативного командования. Целью пикета были требования отставки Андрея Равкова и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в смерти солдата срочной службы Александра Коржича.

24 октября Борисовский райисполком вынес решение отказать правозащитнику Олегу Мацкевичу в проведении пикета. Основанием для отказа стало то, что правозащитник до получения разрешения распространил в интернете информацию о будущем пикете, что является нарушением ст.8 гл.2 Закона "О массовых мероприятиях в РБ".