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Денег нет уже не только на Крым

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  • Cаша Сотник
  • 30.10.2017, 16:29
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Cаша Сотник

В Кремле закончились деньги даже на саму Россию.

Такие политизированные "опросы" с украинской тематикой, которые проводит "Левада-центр" - безусловно, заказные. И результаты их – тоже заказные. Социология при авторитарных режимах умирает вместе с независимыми СМИ, это надо понимать. Поэтому "результат опроса" скорее говорит не о настроениях населения, а о намерениях Кремля "плавно отползать с территории Донбасса". Как говорится, "Путин попытался, но не получилось".

Население России воспринимается властью как расходный материал, как некая масса, которую спрашивают в последнюю очередь. Между тем, само население близко к истерике. С одной стороны, оно продолжает упорно "не соваться в политику", потому что страшно; с другой – его жутко достало безденежье и невыносимо раздражает чудовищный разрыв между своими доходами и доходами богатых, которые всячески демонстрируют финансовую "крутизну". Этот "пир во время чумы" не может длиться вечно, и однажды недовольство масс все равно вырвется наружу в той или иной форме.

Относительно "проблемы "ДНР" и "ЛНР" россияне не думают уже ничего. То есть – не хотят думать. "Победобесный" запал улетучился, уступив место апатии – что, собственно, и прогнозировалось, в частности, мной, полтора-два года назад. Направление движения "общественного маятника" в сторону раздражения через отчужденность было обозначено еще тогда. Этап "несознанки" прошел, уступив место этапу нарочитого "забвения". Оно выражается довольно примитивно: "Нас там и так не было. А те, кто был – пошли туда сами. Мы здесь ни при чем, мы никогда не лезли в политику, это – грязное дело. Вот кто этим занимался – тот пусть и отвечает…"

Советский инфантилизм и нежелание нести ответственность за преступления, которые стали возможны благодаря общественному конформизму и, в лучшем случае, – молчанию - питательная среда для политических и военных авантюристов, удерживающих власть в России. Этот урок тоже надо усвоить.

А денег, действительно, нет. Ни на Крым, ни на Донбасс, ни на Сирию, ни на саму Россию. Денег нет даже на то, чтобы напечатать карточки для малоимущих россиян. Скоро их не останется и на москвичей. И население это чувствует, как-то доживая последний "сегодняшний день" в надежде, что он каким-то чудом продлится чуть дольше…

Cаша Сотник, «Обозреватель»


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