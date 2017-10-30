Синоптики рассказали о погоде на неделю 30.10.2017, 16:40

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Циклон «Гервард», центр которого сегодня располагается на востоке Беларуси, будет определять погоду в нашей стране еще и в предстоящие сутки.

Во вторник, 31 октября, территория Беларуси будет находиться в тыловой части циклона, центр которого переместится на Ярославскую область России. На большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог при слабоотрицательных температурах образуется гололедица. Во многих районах республики сохранится сильный ветер с порывами до 15-22 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1...+5°С, днем по западу Брестской и Гродненской областей максимальная температура повысится до +7°С, сообщили tut.by в Белгидромете.

В среду, 1 ноября, сохранится неустойчивая с осадками погода, но ветер стихнет. На большей части территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3...+3°С, при прояснениях воздух охладится до -5°С; максимальная температура днем 0...+6°С, по западу до +8°С.

В четверг, 2 ноября, очередная система атмосферных фронтов принесет новую порцию дождей и более теплый воздух из Западной Европы. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, ночью еще местами (в основном по востоку страны) ожидается мокрый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью 0...+6°С, максимальная днем в основном составит +6...12°С, лишь по северо-востоку ночью при прояснениях воздух охладится до -1...4°С, днем максимальная температура не выше +2...5°С.