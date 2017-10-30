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Белорусы Варшавы отпразднуют Дзяды

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  • 30.10.2017, 17:06
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Фото: Беларуская Нацыянальная Памяць/facebook

Белорусская диаспора готовится отметить день памяти предков.

Объединение Белорусская Национальная Память приглашает всех белорусов, живущих в Варшаве, отметить день памяти предков – Дзяды.

Встреча состоится 2 ноября в 12 часов на площадке перед входом в торговый центр Arkadia (al. Jana Pawła II 82).

Активисты посетят могилы выдающихся белорусов, которые нашли покой в Варшаве, зажгут свечи.

На акции будет присутствовать и Зенон Позняк, который расскажет о судьбах известных белорусов.

Дзяды традиционно отмечаются 2 ноября — в этот день принято чествовать память умерших предков.


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